Quatre nouveaux pays vont être placés en liste rouge du coronavirus, a indiqué ce lundi Matignon à 20 Minutes, confirmant une information de France Info. Il s’agit de la Tunisie, du Mozambique, de Cuba et de l’Indonésie.

Pour aller dans un pays classé rouge, la France demande à tous ses ressortissants de pouvoir justifier d’un motif impérieux, d’un test PCR négatif et de respecter la mesure de quarantaine imposée, selon les règles du pays de destination. Les personnes vaccinées doivent être munies d’une preuve d’une vaccination complète. Quant aux non-vaccinés​ qui viendront en France, ils devront être soumis à un isolement de 10 jours obligatoire. En France, 24 pays sont déjà sur liste rouge, en raison « d’une circulation active du virus » et de « la présence de variants préoccupants », notamment le Brésil, l’Inde et l’Argentine.

Pour le moment, aucun pays européen – exception faite de la Russie – n’est placé sur liste rouge.