La vaccination va-t-elle devenir obligatoire pour les soignants ? Si la réponse à ce dossier brûlant devrait être connue ce lundi soir, lors de l'allocution d'Emmanuel Macron, d’autres pays n’ont pas attendu pour rendre la vaccination obligatoire.

Pour tous, par tranches d’âges, dans des lieux spécifiques… Certains de nos voisins, proches ou lointains, ont opté pour la vaccination obligatoire pour tenter d’endiguer l'épidémie de coronavirus, relancée notamment avec la progression du variant Delta. 20 Minutes fait le point.

Les pays où la vaccination est obligatoire pour les adultes

Seuls trois pays du monde ont opté pour la vaccination obligatoire pour les adultes. Au Turkménistan, l’un des rares *pays à n’avoir déclaré aucune contamination depuis le début de l’épidémie, le gouvernement a rendu la vaccination obligatoire pour « toutes les personnes de plus de 18 ans sans contre-indications médicales », le 7 juillet. Au Tadjikistan, c’est un décret du gouvernement qui contraint désormais les adultes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Plus proche de nous, la Vatican a rendu obligatoire le vaccin, le 8 février, pour les habitants du plus petit Etat au monde et les employés qui y travaillent. Et pour les plus récalcitrants, les sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement.

Les pays où la vaccination est obligatoire pour certaines catégories

La France rejoindra-t-elle bientôt cette liste ? Certains pays ont choisi d’imposer la vaccination obligatoire à certaines catégories de la population. C’est le cas de l’Italie, qui depuis le 25 mai, oblige les médecins et personnels de santé à se faire vacciner contre le Covid-19, sous peine de ne plus pouvoir exercer au contact de personnes. Mais cette législation a été contestée par plusieurs centaines de soignants, qui ont attaqué l'Etat en justice. Au Royaume-Uni, où la mesure doit encore être votée par le Parlement, le gouvernement a annoncé, le 16 juin, qu’il allait rendre obligatoire la vaccination pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite, y compris le personnel non médical comme les coiffeurs, esthéticiens et bénévoles.

Pour continuer à y travailler, ces derniers devront être entièrement vaccinés d’ici octobre. En Russie, pas d’obligation nationale, mais des décisions locales. Le maire de Moscou a décrété, le 16 juin, la vaccination obligatoire des employés du secteur des services. Des mesures similaires ont été prises à Saint-Pétersbourg et sa région. Depuis le 1er juillet, la vaccination est obligatoire au Kazakhstan pour la plupart des employés en contact avec d’autres personnes. A défaut, ils ne pourront pas interagir avec d’autres clients.

Les îles Fidji, dans le Pacifique, ont rendu obligatoire la vaccination des employés du public comme du privé. Et pour ceux qui refusent, ils ne pourront pas prendre de vacances s’ils n’ont pas reçu leur première injection au 15 août. Pire encore, ils pourraient être renvoyés s’ils n’ont pas la deuxième dose avant le 1er novembre. Aux Etats-Unis, certaines villes, comme San Fransisco, ont imposé à leurs employés municipaux d’être vaccinés, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Au Texas, plus de 150 employés d’un des plus grands hôpitaux ont été licenciés ou ont démissionné après avoir refusé de se faire vacciner.

La vaccination obligatoire dans certains lieux

Dans certains pays, la vaccination n’a pas été imposée à la population ou à certaines catégories, mais dans certains lieux. A partir d’août, en Arabie saoudite, la vaccination sera obligatoire pour entrer dans les établissements gouvernementaux et privés, y compris les lieux d’enseignement et de divertissement, ainsi que dans les transports en commun. Pour retourner sur leur lieu de travail, les employés du privé et du public devront être entièrement vaccinés.

Une mesure similaire a été prise, le 1er juillet, au Pakistan, dans la province du Baloutchistan. La vaccination est désormais obligatoire pour entrer dans les services publics, les parcs, les centres commerciaux et les transports en commun. Dans le reste du pays, les fonctionnaires qui refusent d’être vaccinés ne seront plus payés dans la province du Sind, tandis que la province du Penjab a menacé de couper le téléphone à ceux qui refuseront l’injection.