Arabie Saoudite : Ce litige entre le prince héritier et un espion qui inquiète Washington pour ses secrets

ESPIONNAGE La querelle qui oppose le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, connu sous ses initiales MBS, et Saad Aljabri, ancien espion en chef du royaume, se retrouve au centre de deux procès aux Etats-Unis et au Canada. Et Washington n’est pas serein