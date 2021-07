Malgré l'Ever Given, le canal de Suez enregistre des revenus annuels record

TRANSPORT MARITIME Malgré la pandémie de Covid-19 et, surtout, les six jours de fermeture du canal, en mars, bloqué part le porte-conteneurs géant « Ever Given », le canal de Suez a rapporté 5,84 milliards d’euros à l’Egypte en 2020-2021