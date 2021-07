Au moins 27 personnes ont été tuées vendredi soir dans deux accidents de la route​ en Algérie, ont rapporté ce samedi des médias locaux. Une collision entre un bus et un camion a fait 18 morts et 11 blessés sur une route nationale reliant Constantine à Jijel, dans le nord-est du pays, selon l’agence de presse officielle APS. Six enfants figurent parmi les victimes, a-t-elle précisé.

A Bordj Badji Mokhtar, dans l’extrême sud du pays, un véhicule tout-terrain et un camion sont entrés en collision, a indiqué la chaîne de télévision privée El Hayet TV. Neuf personnes ont péri dans cet accident qui serait dû à la mauvaise visibilité dans cette région du Sahara, selon la même source.