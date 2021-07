Si une grande partie des Français devraient sans doute rester dans l’Hexagone cet été, certains vont traverser les frontières pour aller passer les vacances d’été chez nos voisins européens. Et ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver avec les différentes mesures propres à chaque pays.

Vaccination, tests PCR, formulaire, quarantaine… Pour éviter de se faire refouler à l’embarquement ou d’être placé à l’isolement à votre arrivée, 20 Minutes fait le point sur les conditions d’entrée dans les autres pays européens.

Espagne

Pour entrer sur le territoire espagnol par voie aérienne, maritime ou terrestre, les voyageurs de plus de 12 ans doivent présenter un certificat de vaccination (14 jours après la seconde dose), de récupération Covid-19 (datant de plus de 30 jours après l’infection et de moins de 180 jours) ou un test PCR ou antigénique négatif, effectué 48 heures avant votre arrivée sur le territoire espagnol. Si vous venez par avion ou par bateau, vous devez obligatoirement remplir un formulaire de localisation via le site Spain Travel Health. Vous recevrez un code QR qui doit être présenté à votre arrivée en Espagne. Tous les voyageurs doivent remplir le formulaire, y compris les enfants de tout âge, et les voyageurs en transit.

Attention, pour information en Catalogne, des mesures ont été réimposées pour freiner la hausse des cas. Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devraient fermer à partir de cette fin de semaine.

Italie

Même chose en Italie où vous devrez présenter un certificat de vaccination, avec l’un des quatre vaccins approuvés par l’UE, de récupération ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Avant votre arrivée, n’oubliez pas de remplir en ligne un formulaire de localisation ( Passenger Locator Form digitali - dPLF).

Grèce

Pour visiter la Grèce, ses îles paradisiaques ou son Acropole, les voyageurs de plus de 12 ans devront obligatoirement présenter à l’embarquement ou aux frontières un formulaire de localisation PLF en ligne, au plus tard la veille de leur arrivée, et l’un des documents suivants : un certificat de vaccination (14 jours après la seconde dose), de récupération Covid-19 (datant de plus de 30 jours après l’infection et de moins de 180 jours) ou un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Attention, un couvre-feu de 1h30 à 5h00 du matin est toujours en vigueur en Grèce.

Croatie

Pour les voyageurs désireux de passer des vacances en Croatie, il faudra présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures, un certificat de vaccination complète (deux doses pour Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm et une dose pour Johnson & Johnson) établi moins de 210 jours avant l’entrée sur le territoire croate, un certificat de vaccination attestant la réception d’une première dose de vaccin Pfizer, Moderna ou Gamaleya entre 22 et 42 jours avant l’entrée en Croatie et entre 22 et 84 jours pour AstraZeneca ou un certificat de récupération Covid-19 (datant de plus de 11 jours après l’infection et de moins de 180 jours).

Si vous ne pouvez pas présenter un de ces documents, vous pourrez tout de même vous rendre en Croatie, mais vous serez placé en quarantaine pendant 10 jours à votre arrivée, puis vous devrez obtenir un résultat négatif à un test PCR ou antigénique rapide effectué sur place pour pouvoir rompre votre isolement.

Portugal

Pour entrer au Portugal, il vous faudra présenter un certificat de vaccination complet (14 jours après la seconde dose) avec l’un des quatre vaccins reconnus par l’UE, de récupération Covid-19 (datant de plus de 11 jours après l’infection et de moins de 180 jours) ou un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

Attention, depuis le 2 juillet, le Portugal a rétabli un couvre-feu nocturne, de 23 heures à 5 heures du matin, dans 45 communes jugées à risque, dont Lisbonne, Porto ou Albufeira. Dans ces villes, les restaurants, cafés et commerces non alimentaires ferment désormais à 15h30 le week-end.

Chypre

Depuis le 1er juillet, pour les touristes venant d’un pays classé vert, comme la France, la présentation d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination n'est plus obligatoire. En revanche, les voyageurs doivent remplir au préalable un formulaire de localisation, le CyprusFlightPass.

Attention, tout de même, certains lieux, comme l’intérieur des cafés, des bars ou restaurants, les hôtels ou les centres commerciaux demandent un « safe pass », c’est-à-dire un certificat de vaccination avec une première dose datant de plus de 3 semaines, un test antigénique ou PCR négatif de moins de 72h ou une preuve de contamination au Covid dans les 6 derniers mois. En revanche, ce « safe pass » n’est pas requis pour se déplacer, aller à la plage, manger en terrasse ou faire ses courses alimentaires.

Malte

Tous les touristes de plus de 12 ans en direction de Malte doivent présenter un certificat de vaccination complète (14 jours après la seconde injection) ou un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les voyageurs se rendant à Malte en avion, il faudra présenter un formulaire de déclaration de voyage et un formulaire de localisation de passager (disponibles en ligne). Attention, le certificat de récupération Covid-19, la vaccination avec une seule dose ou le test antigénique ne sont pas acceptés par les autorités maltaises. Les enfants de moins de 5 ans sont exemptés de ces conditions. Les enfants âgés de 5 à 11, dont les parents sont vaccinés, doivent quand même présenter un test PCR négatif 72 heures avant leur arrivée.

Depuis le 28 juin, les bars, les restaurants et les discothèques sont ouverts jusqu’à 2 heures du matin. Les rassemblements sont limités à 6 personnes et les masques restent obligatoires en intérieur pour tout le monde et en extérieur pour les personnes non-vaccinées.

Allemagne

Les Français qui souhaitent entrer en Allemagne par voie terrestre, routière ou ferroviaire, devront présenter un certificat de vaccination (14 jours après la seconde dose ou un mois après un vaccin unidose), de récupération Covid-19 (datant de plus de 26 jours après l’infection et de moins de six mois) ou un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Ces documents peuvent également être demandés pour se rendre dans certains lieux comme les musées ou les cinémas.

Royaume-Uni