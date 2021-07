Habemus mayor ! Enfin presque. Après un gros suspense, l’ancien policier et élu de Brooklyn Eric Adams a été déclaré vainqueur de la primaire démocrate pour la mairie de New York par l’agence AP, mardi soir. Sauf cataclysme, il devrait donc devenir le second maire afro-américain de Big Apple le 2 novembre.

Au final, après un report des voix complexe, Adams, qui a fait campagne comme un centriste, devance la technocrate Kathryn Garcia d’un point, 50,5 % contre 49,5 %. La progressiste Maya Wiley, soutenue par l’élue Alexandria Ocasio-Cortez avait dû jeter l’éponge au 7e round.

Lutter contre l’insécurité et le racisme

Arrivé en tête le 22 juin, Eric Adams a bénéficié de son image d’ancien policier, dans une ville où l’insécurité arrive désormais en tête des préoccupations des New-Yorkais. Après 16 mois de crise sanitaire qui ont fragilisé l’économie de la ville, il appartiendra au nouvel édile de relancer New York, en succédant à Bill de Blasio, en poste depuis 2014 et extrêmement impopulaire.

Né et élevé à New York, Eric Adams est un self-made man, policier durant 22 ans qui a œuvré, durant sa carrière de représentant de l’ordre, contre les discriminations qui minaient la police de New York.