Alors que les pays européens vont plutôt dans le sens d’une levée des restrictions, l’Espagne pourrait prendre le chemin inverse. Il faut dire que la situation sanitaire s’est nettement détériorée dans le pays ces derniers jours, avec une explosion du nombre de contaminations au Covid-19 chez les jeunes.

« Les chiffres du jour ne sont pas bons du tout », a commenté lundi soir Fernando Simon, l’épidémiologiste en chef du ministère de la Santé, expliquant que « cette donnée était très variable entre les différentes tranches d’âges ». « Parmi les plus jeunes, nous avons un taux d’incidence proche de 600 », a-t-il précisé.

Le rythme soutenu de la vaccination

Le taux d’incidence est repassé au-dessus des 200 (204 pour 100.000 habitants sur les deux dernières semaines) contre une moyenne de 152,8 vendredi, lors de la dernière publication des données sanitaires. Le ministère espagnol de la Santé a recensé lundi 32.607 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 72 heures et 23 morts. Pour le Docteur Simon, la situation est « compliquée ». Toutefois, l’épidémiologiste s’est félicité que cela ne se ressente pas dans « dans les paramètres de gravité », c’est-à-dire le nombre de personnes hospitalisées ou les morts. La campagne de vaccination quant à elle s’accélère : 40,3 % de la population des quelque 47 millions d’Espagnols est totalement vaccinée contre le coronavirus, tandis que la moitié (55,9 %) a reçu au moins une dose d’un vaccin.

Au vu de la détérioration de la situation sanitaire, plusieurs régions d’Espagne comme l’Andalousie et la Catalogne envisagent de serrer la vis et de rétablir des restrictions cette semaine alors que depuis le 26 juin, les masques ne sont plus obligatoires en extérieur. Avec près de 81.000 morts et plus de 3,8 millions de cas, l’Espagne est l’un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie.