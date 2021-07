Ne dites plus «champagne », mais « vin pétillant » en Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé une nouvelle loi, le 2 juillet, pour priver le champagne de son appellation, laissant seulement le vin pétillant de son pays utiliser ce terme français.

Une disposition, adoptée vendredi, prévoit que seuls les vins effervescents provenant de Russie pourront désormais utiliser le mot « champagne », alors que le véritable champagne français devra prendre l’appellation « vin pétillant ». Au grand dam des producteurs français. 20 Minutes fait le point sur cette nouvelle « guerre du champagne ».

Que dit la nouvelle loi russe ?

Une nouvelle loi Russie, adoptée par les députés le 23 juin et signée par Vladimir Poutine le 2 juillet, « fixe de nouvelles exigences pour les produits viticoles », explique le quotidien russe Kommersant. Cette nouvelle législation prévoit que seuls les vins effervescents provenant de Russie pourront utiliser le mot « champagne ». Mais ce n’est pas tout. Cette disposition oblige également les marques étrangères de champagne à inscrire sur leur étiquette la mention « vin pétillant », privant le produit hexagonal de sa véritable appellation. Faute d’étiquette mentionnant la nouvelle appellation, les bouteilles de champagne pourraient être considérées comme de la contrefaçon.

Selon le journal russe Kommersant, cette loi « vise à développer la vinification russe » et à donner « une nouvelle définition des vins mousseux (champagne), avec les spécificités de la production, la teneur admissible en alcool éthylique, en dioxyde de carbone ». Pour David Chatillon, directeur général de l’Union des Maisons de Champagne, interrogé par 20 Minutes, cette loi « n’a pas forcément été adoptée pour embêter les producteurs français, c’est plus un avatar d’un conflit géopolitique beaucoup plus large ».

Comment les producteurs français ont-ils réagi ?

C’est « une très mauvaise nouvelle » pour les producteurs français, « sous le choc », s’alarme David Chatillon, qui estime que « cette décision sort du chapeau ». « On est extrêmement choqués par cette décision, les Russes s’accaparent un nom sur lequel les Champenois investissent depuis 300 ans. On prend assez mal de se le faire piquer », a-t-il ajouté.

Appellation d’origine contrôlée, le terme « champagne » est jalousement défendu par la France, qui rappelle que le vin doit provenir d’un périmètre précis dans la région du même nom pour avoir le droit de s’en prévaloir. « Le principe de l’AOC est reconnu par l’UE, mais le nom "champagne" est protégé dans plus de 120 pays, mais pas en Russie. Cette loi est un recul extrêmement sévère. Ça fait vingt ans qu’on discute avec la Russie pour obtenir la protection des AOC là-bas », s’alarme David Chatillon.

Samedi, la filiale russe du groupe français de luxe, LVMH, qui produit notamment les célèbres Moët et Chandon, Veuve Cliquot ou encore Dom Perignon, a prévenu ses partenaires locaux qu’elle suspendait ses livraisons vers le pays.

Cette décision marque-t-elle la fin des exportations de champagne vers la Russie ?

Dimanche, Moët Hennessy a indiqué qu’il reprendra « au plus vite » les livraisons de champagne en Russie, après avoir opéré des changements sur les étiquettes de ses produits. « Les Maisons de Champagne de Moët Hennessy ont toujours respecté la législation en vigueur partout où elles opèrent et reprendront les livraisons au plus vite le temps d’effectuer ces ajustements », a indiqué, dans un communiqué, Moët Hennessy qui regroupe un ensemble de marques de champagnes, spiritueux et vins au sein du géant du luxe LVMH.

Leader sur le marché russe, Moët Hennessy a indiqué avoir prévenu « ses partenaires commerciaux de l’évolution législative en Russie sur l’apposition d’une mention "vin mousseux/sparkling wines" sur l’étiquette au dos de la bouteille entraînant une suspension très temporaire des livraisons le temps de s’adapter d’un point de vue logistique et réglementaire ». Mais selon David Chatillon, il n’est « pas exclu que d’autres maisons de champagne stoppent leurs exportations vers la Russie. Les discussions sont en cours ».

Quel impact cette décision va-t-elle avoir ?

L’Union des Maisons de Champagne « a bien l’intention de se défendre et d’actionner les diplomaties françaises et de l'UE pour modifier cette loi qui est inacceptable », prévient David Chatillon. Et pour cause, selon le rapport du Comité Champagne sur les exportations de champagne de 2019, la Russie occupe la 16e place du classement mondial, avec 1.718.027 bouteilles reçues, contre 25.677.389 pour les Etats-Unis, premiers du classement. « La Russie était un très gros marché jusqu’à la révolution bolchévique. Depuis ce n’est pas le plus gros marché, mais c’est un marché significatif », justifie David Chatillon.

Un avis que ne partage pas Vadim Drobiz, spécialiste du marché des spiritueux, interrogé par l’AFP. Selon lui, cette décision ne devrait pas provoquer de séisme, estimant que LVMH détient une part assez réduite en Russie et que les clients pourront toujours trouver une solution alternative haut de gamme. « Il n’y aura pas de coup d’Etat ou de suicides en série parmi les élites russes simplement parce qu’elles ne trouvent plus de Moët », a-t-il assuré.