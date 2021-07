La situation politique est toujours tendue au Brésil. Pour la troisième fois depuis fin mai, Jair Bolsonaro a dû faire face samedi à une journée de mobilisation contre lui. Plusieurs dizaines de milliers de Brésiliens ont ainsi manifesté à travers le pays contre le président.

Les manifestants réclament le départ de Jair Bolsonaro, mis en cause pour sa gestion de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 500.000 morts dans un pays de 212 millions d’habitants. « Bolsonaro génocidaire » ou « Oui aux vaccins », pouvait-on lire sur des pancartes brandies dans le centre de Sao Paulo. Outre les tee-shirts et les drapeaux rouges des syndicats et des mouvements sociaux, de nombreux manifestants arboraient le drapeau brésilien, dans une tentative de réappropriation du symbole national habituellement utilisé par les partisans du président d’extrême droite.

Une demande de destitution

Surtout, les attaques contre Jair Bolsonaro arrivent actuellement de partout. Le président d’extrême droite est soupçonné d’avoir fermé les yeux sur des soupçons de corruption rapportés par un fonctionnaire du ministère de la Santé. Témoignant devant la commission d’enquête du Sénat (CPI), le fonctionnaire a expliqué avoir subi des « pressions atypiques » pour approuver l’importation de doses du vaccin indien Covaxin qu’il jugeait surfacturées. Vendredi, le parquet brésilien a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les accusations portées contre le chef de l’Etat par trois sénateurs qui l’accusent de « prévarication » dans cette affaire.

Plusieurs partis d’opposition ont en outre déposé mercredi à la Chambre des députés du Brésil une nouvelle demande de destitution du président. Cette nouvelle demande a toutefois peu de chances d’aboutir, selon les spécialistes, mais elle permet à l’opposition d’accentuer la pression politique sur le président.