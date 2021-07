Donald Trump peut respirer, mais pas pour longtemps. Si son entreprise, la Trump organization, et son directeur financier ont été inculpés, jeudi, l’ancien président américain échappe, pour le moment, à des poursuites. Mais Donald Trump, ou ses enfants, pourraient être inquiétés si le fidèle Allen Weisselberg décidait de collaborer avec les procureurs contre une peine plus clémente.

La Trump organization et Weisselberg sont accusés d’avoir mis en place un système de rémunération indirecte dans le but de payer moins d’impôts et de charges patronales. Fidèle parmi les fidèles, celui qui officie depuis plus de 40 ans pour les Trump va être sous pression pour collaborer avec les autorités et éviter une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Mais pour l’ancien président américain, le danger concerne avant tout son empire familial. Les banques sont en général frileuses pour prêter à une entreprise accusée de fraude, et les créanciers actuels pourraient demander à être remboursés. Ce que la Trump Organization, qui a déjà des centaines de millions de dollars qui arrivent à échéance cette année, serait incapable de faire. Avec le spectre d’une nouvelle faillite pour Donald Trump, à une échelle cette fois sans précédent.