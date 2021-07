Il est arrivé menotté au tribunal. Allen Weisselberg, directeur financier de la Trump Organization et fidèle parmi les fidèles de l’ancien président américain, a plaidé non coupable de délit fiscal, jeudi à Manhattan. Des avocats de l’entreprise, poursuivie comme personne morale, ont également plaidé non coupable. Et si Donald Trump échappe pour le moment à des poursuites, sa holding pourrait avoir du mal à survivre si elle se trouve dans l’incapacité d’emprunter.

Allen Weisselberg est accusé d’avoir dissimulé 1,76 million de dollars de compensations indirectes non-déclarées au fisc américain (loyers gratuits, frais de scolarité, véhicules) entre 2005 et 2021, soit environ 100.000 dollars par an. L’acte d’accusation mentionne une charge de fraude en « bande organisée » entre le directeur financier, la Trump organisation et le co-conspirateur non-inculpé #1 ».

Risque de faillite pour l’empire de Donald Trump

La question cruciale est la suivante : l’individu non-nommé est-il Donald Trump en personne ? Plusieurs ex-procureurs estiment que la justice de New York cherche à faire pression sur Allen Weisselberg avec une première série de charges faciles à prouver pour qu’il collabore avec les autorités. Avec 15 charges de fraude retenues contre lui, il risque, à 73 ans, une lourde peine de prison se chiffrant en années et pas en mois.

Si Donald Trump échappe pour l’instant aux poursuites, il reste sous la menace d’une possible inculpation future. Et en attendant, c’est son empire d’hôtels et de casinos, déjà ébranlé par la crise du Covid-19, qui pourrait trembler. En général, les banques sont en effet plus que réticentes pour prêter à une entreprise accusée de fraude financière. Et si les créanciers de la Trump organization, qui a déjà des prêts de plusieurs centaines de millions de dollars arrivant à échéance, demandaient tous à être remboursés, l’empire que Donald Trump a bâti pourrait risquer une faillite.