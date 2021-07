Les autorités ont admis, ce mardi, avoir compté, par erreur, plus de 100.000 bulletins supplémentaires lors de la primaire démocrate pour l’élection municipale à New York.

L'ancien policier Eric Adams, qui comptait jusqu’ici neuf points d’avance sur son plus proche poursuivant, était désormais au coude à coude avec Kathryn Garcia, avec 51 % contre 49 % avant le dépouillement des votes par correspondance, selon les résultats préliminaires publiés par le Bureau électoral de la ville.

Incompétence et laxisme

Quelques heures plus tard, les résultats étaient retirés et le Bureau évoquait une « différence » dans le comptage. Il a ensuite précisé avoir oublié de retirer du décompte les bulletins tests qui avaient été utilisés pour s’assurer du bon fonctionnement du système. Au total, quelque 135.000 bulletins supplémentaires ont été comptabilisés, en plus des 800.000 suffrages effectivement exprimés.

Les responsables ont présenté leurs excuses pour cette « erreur » et dit avoir retiré les bulletins tests de leur nouveau comptage, sans pour autant publier encore des résultats préliminaires actualisés. Ce raté a déclenché un tollé à New York, où le Bureau des élections avait déjà une réputation exécrable, étant très régulièrement taxé d’incompétence et de laxisme.

Un nouveau système de scrutin

« Cette erreur (…) n’est pas juste un échec à compter les votes correctement, c’est le résultat de générations de ratés qui n’ont jamais été traités », a tweeté Maya Wiley, la candidate progressiste qui était arrivée en deuxième position sur la foi des premiers résultats préliminaires, publiés au soir du scrutin, le 22 juin.

La défaillance a d’autant plus d’écho que New York expérimente pour la première fois un nouveau système de scrutin, le vote dit préférentiel (ranked-choice), qui permet de faire figurer jusqu’à cinq noms sur un même bulletin, classés par ordre de préférence. Lors du comptage, le candidat le moins bien classé sur le total des bulletins est éliminé et le deuxième choix des électeurs qui l’avaient placé en premier est désormais comptabilisé. La mécanique se répète ensuite jusqu’à ce qu’un candidat atteigne 50 % des suffrages.