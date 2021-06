Le gouvernement russe a fait état, ce mardi, de 652 morts dues au coronavirus en 24 heures, le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie et causé par l'essor du variant Delta.

Le précédent pic remonte à la fin décembre, lorsque la Russie était aux prises avec une deuxième vague meurtrière.

Pas de confinement en vue

La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg (nord-ouest), qui accueille vendredi un quart de finale de l’Euro de foot, a recensé 119 morts, là aussi le plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire, tandis que Moscou, épicentre de l'épidémie, en a comptabilisé 121. Le pays a recensé 20.616 nouvelles contaminations en une journée. Au total, la Russie déplore 134.545 morts, ce qui en fait le pays européen le plus endeuillé, selon les statistiques gouvernementales. Mais l’agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid-19, a comptabilisé quelque 270.000 morts à fin avril.

La Russie, en particulier Moscou, est frappée depuis quelques semaines par le variant Delta, plus contagieux, et qui inquiète dans le monde entier. Les lits dédiés aux patients du Covid-19 dans les hôpitaux moscovites sont occupés à 75 %, tout juste deux semaines après que les autorités municipales ont tiré la sonnette d’alarme. Elles ont ordonné depuis de premières restrictions en près de six mois, mais comme lors de la vague hivernale, elles se refusent à tout confinement strict afin de préserver l’économie.

La campagne vaccinale trop lente

Pour tenter d’endiguer l’épidémie, Moscou a réimposé le télétravail pour au moins 30 % des employés non vaccinés, ordonné la vaccination obligatoire des salariés des services ou encore la création d’un pass sanitaire pour aller au restaurant. La campagne d’immunisation est à la traîne depuis décembre, sur fond de méfiance généralisée de la population à l’égard des vaccins russes et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.

Mais avec la multiplication des catégories professionnelles obligées de se soumettre aux injections, les autorités disent enfin constater une accélération. Environ 22,2 millions de Russes sur 146 millions d’habitants ont reçu au moins une dose, selon les chiffres de lundi du site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles détaillées et quotidiennes.