Un instructeur de parachutisme et son client sont morts ce dimanche en Australie après être tombés d’un avion avant leur saut en tandem. L’accident s’est produit à Goulburn, à environ deux heures de route au sud-ouest de Sydney, après que l’avion a connu des « problèmes », a indiqué la police.

« Deux parachutistes sont tombés de l’avion et ont atterri près de la piste de l’aéroport », a déclaré la police dans un communiqué, indiquant que les deux hommes avaient trouvé la mort. Scott Marshall, d’Adrenaline Skydive Goulburn, a qualifié cette journée de « terrible » pour toutes les personnes touchées par cette tragédie.

« Malheureusement, un instructeur et un passager ont perdu la vie. Je suis de tout cœur avec leurs familles », a-t-il déclaré au journal The Daily Telegraph. L’incident fera l’objet d’une enquête de la police et du Bureau australien en chargé de la sécurité des transports.