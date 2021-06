Triste record. Alors qu’en France le nombre de cas et d’hospitalisations liées au coronavirus est en baisse, la situation en Russie est, de son côté, extrêmement tendue. Moscou a connu son pire bilan journalier depuis le début de la crise sanitaire, avec 144 morts en 24 heures, le pire bilan depuis le début de la pandémie dans la capitale du pays.

Déjà touchée durement par le Covid-19, la Russie est encore davantage sous pression depuis l’arrivée du variant Delta, anciennement appelé « indien », il y a quelques semaines. Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, près de 2.000 personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans la capitale. « Nous avons mobilisé 20.000 lits, dont 14.000 sont actuellement occupés. C’est beaucoup », a-t-il relevé samedi soir à la télévision.

Pas de reconfinement pour le moment

La capitale moscovite a réintroduit ces dernières semaines des mesures de restrictions telles que le retour du télétravail obligatoire pour une partie des employés, la vaccination obligatoire des salariés du secteur des services ou encore la création d’un pass sanitaire pour aller au restaurant.

Un confinement général, comme au printemps 2020, n’est toutefois pas envisagé pour le moment dans la ville de plus de 12 millions d’habitants. Ailleurs dans le pays, la situation n’est pas plus sereine. Ce samedi c’était Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville du pays et hôte de matchs de l’Euro de football, qui avait affiché un record de décès avec 107 morts du coronavirus en 24 heures.