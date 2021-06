De notre correspondant aux Etats-Unis,

Depuis la mort de George Floyd, il y a un an et un mois, des centaines de milliers de personnes ont scandé « no justice, no peace » dans les rues de Minneapolis et du monde entier. Vendredi, la justice a rendu son verdict : l’ex-policier Derek Chauvin, reconnu coupable de meurtre au second degré en avril dernier, a été condamné à 22 ans et demi de réclusion (270 mois). Selon la loi du Minnesota, cette peine est assortie d’une période de sûreté des deux tiers. Cela signifie qu’en cas de bonne conduite, Derek Chauvin sera éligible à une libération conditionnelle après 15 ans –il aurait alors 60 ans. Il a désormais 90 jours pour faire appel. Comme tout au long de son procès, Derek Chauvin est resté sans réaction.

Avant l’annonce de la sentence, la fille de George Floyd, Gianna, 7 ans, a dit que son père lui « manquait » dans une vidéo préenregistrée. Dans la salle d’audience, deux frères du défunt, Philonise et Terrence Floyd, ont demandé « la peine maximale ». Philonise Floyd a essuyé des larmes avec son mouchoir en racontant « revivre chaque jour » le meurtre de son frère. L’accusé, lui, a refusé de faire une « déclaration formelle » à cause de l’autre volet judiciaire en cours au niveau fédéral. Derek Chauvin s’est toutefois tourné vers la famille de George Floyd pour faire part de ses « condoléances ». Juste avant, sa mère avait témoigné, assurant que son fils était « un homme bon » et qu’il n’était « pas raciste ».

Procès à venir pour les autres policiers

L’accusation avait requis 30 ans, et la défense avait demandé une peine réduite à la durée déjà purgée. Pour un meurtre non-intentionnel, le barème des peines du Minnesota recommandait une sentence comprise entre 10 et 15 ans de réclusion. Mais le juge Cahill a retenu quatre facteurs aggravants, estimant notamment que Derek Chauvin, en restant pendant près de 10 minutes avec son genou sur le cou de George Floyd, avait « abusé de sa position de confiance et d’autorité » et fait preuve d’une « grande cruauté ».

Vendredi matin, avant d’annoncer sa décision, le juge Cahill a rejeté la demande d’annulation du procès de la défense, jugeant qu’elle n’avait pas prouvé que Derek Chauvin n’avait pas eu droit à un procès équitable. Il a également refusé de convoquer une audience pour débattre de la partialité d’un des jurés qui avait omis de signaler sa participation à une marche contre les violences policières.

Ce procès de Derek Chauvin n’était que le premier volet d'un marathon judiciaire. Ses trois ex-collègues seront jugés dans le Minnesota en mars 2022 pour « complicité de meurtre ». Les quatre hommes ont également été inculpés au niveau fédéral pour « violation des droits constitutionnels » de George Floyd et devraient être jugés ultérieurement.