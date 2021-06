Le nombre de blessés et de morts définitif n’était toujours pas connu ce vendredi après l’effondrement d’un immeuble résidentiel près de Miami, aux Etats-Unis tôt jeudi. Lors d’une conférence de presse, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a néanmoins confirmé « une hausse du bilan des morts qui est désormais de quatre » et déclaré que « le nombre de personnes dont nous sommes sans nouvelles est monté à 159 », contre 99 annoncées la veille.

« Nous allons poursuivre les opérations de recherches et de secours car nous gardons encore un espoir de retrouver des personnes vivantes », a déclaré Daniella Levine Cava. Les secouristes « sont extrêmement motivés par la perspective de retrouver des gens. Il nous faut les obliger à effectuer leurs rotations, cela montre combien leur motivation est forte », a-t-elle ajouté. Lors de son point presse la veille, Daniella Levine Cava avait indiqué que « 102 personnes » avaient été « localisées » et mises en « sécurité ».

« Presque un tiers des disparus sont étrangers »

Selon le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, « presque un tiers des disparus (…) sont étrangers ». « Nous travaillons avec les consulats de divers pays en Amérique latine pour aider les membres des familles des victimes qui ont besoin de venir aux Etats-Unis à obtenir des visas », a-t-il tweeté. Parmi les disparus figurent neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens. La soeur de la Première dame du Paraguay, Silvana Lopez Moreira, et sa famille sont concernés, a confirmé le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Euclides Acevedo.

L’effondrement de douze étages de ce complexe donnant sur l’océan et comptant environ 55 appartements est survenu vers 1h30 du matin. Surfside, la ville où s’est déroulé l’accident accueille une « communauté principalement juive », a indiqué Daniella Levine Cava, selon qui des rabbins ont été mobilisés pour apporter du soutien aux résidents juifs évacués et leurs proches.