SOULAGEMENT Le petit garçon de 2 ans et demi avait disparu dans une région rurale, il a été retrouvé en bonne santé mais déshydraté

Une voiture de la Garde nationale républicaine portugaise, l'équivalent de la gendarmerie. (illustration) — CARLOS COSTA / AFP

Un petit garçon de 2 ans et demi, dont la disparition avait tenu en alerte le pays, a été retrouvé sain et sauf jeudi soir dans une région rurale du centre du Portugal, ont annoncé les autorités locales. L’enfant, porté disparu pendant trente-cinq heures, avait parcouru plusieurs kilomètres à pied.

« L’enfant a été retrouvé à quatre kilomètres à vol d’oiseau de chez lui, mais il a probablement parcouru une distance d’environ une dizaine de kilomètres », a informé le commandant de la gendarmerie de Castelo Branco, Jorge Massano. Le garçon souffrait de déshydratation mais se trouvait en bonne santé, a précisé l’hôpital de Castelo Branco, où il a été pris en charge.

150 personnes mobilisées

Le petit Noah avait disparu mercredi à l’aube près du village de Proença-a-Velha quand il serait parti à la recherche de son père, qui travaillait dans les champs, a rapporté la télévision publique RTP. La police judiciaire a confirmé que l’hypothèse d’une « disparition spontanée » était la piste privilégiée.

Entre gendarmes, pompiers et population locale, les recherches ont mobilisé jusqu’à 150 personnes et le sort du petit garçon a été suivi par l’ensemble des médias nationaux. L’opération a abouti avec succès après la découverte de vêtements et d’empreintes laissés par le petit garçon pendant sa disparition.