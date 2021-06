Les images font froid dans le dos et ravivent des souvenirs. Deux ans après la catastrophe de Rouen, une usine Lubrizol a pris feu ce lundi, à Rockton dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Vers 7 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans l’usine, dégageant une épaisse fumée noire, suivie de plusieurs explosions impressionnantes. L’entreprise, nommée Chemtool, qui fabrique des huiles et des lubrifiants pour l’industrie a dû évacuer ses 200 employés.

Dans un communiqué, délivré quelques heures après l’incendie, le groupe Lubrizol a précisé que « tout est sécurisé sur le site », avant d’ajouter qu'« à l’heure actuelle, nous nous concentrons sur la sécurité des employés et des alentours de l’usine. Par précaution, les autorités ont évacué tous les habitants à un mile à la ronde. » Le communiqué stipule également que les causes du départ du feu n’ont pas été identifiées pour le moment et des analyses sont en cours pour déterminer l’impact de la catastrophe sur la santé des habitants et sur l’environnement. Selon le média CNN, un pompier aurait été déjà été blessé pendant les opérations.

MASSIVE FIRE: Large flames from the chemical plant near Rockton, Ill. caused heavy smoke to cover the air in the area. The plant has been burning since 7 a.m. and the smoke continues to go south and southeast. https://t.co/2H2vW9lEv7 pic.twitter.com/9GjY1jkMYR