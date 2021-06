Les Canadiens rendent hommage aux victimes, au carrefour de London. — Nathan Denette

L’auteur présumé d’une attaque à la voiture-bélier qui a tué quatre membres d’une famille musulmane, le 6 juin au Canada, a été inculpé pour « terrorisme », ont annoncé lundi les enquêteurs et le parquet. Le suspect âgé de 20 ans, Nathaniel Veltman, a brièvement comparu, ce lundi devant le tribunal de London, ville du sud de l’Ontario où s’est déroulée le drame.

Lors d’une première audience la semaine dernière, il avait déjà été inculpé de quatre chefs d’accusation de meurtres avec préméditation et d’une tentative de meurtre après l’attaque qui avait été qualifiée d’acte « terroriste » par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. « Les procureurs généraux aux niveaux fédéral et provincial ont donné leur consentement pour entamer des procédures en matière de terrorisme, alléguant que les meurtres et la tentative de meurtre constituent également une activité terroriste », a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), dans un communiqué après l’audience.

Un acte « prémédité et planifié, motivé par la haine »

Le jeune homme, qui n’a pas de casier judiciaire et aucune affiliation connue avec une organisation extrémiste, a déclaré ne pas avoir d’avocat pour le moment. Nathaniel Veltman doit comparaître à nouveau lors d’une audience prévue le 21 juin. Lors de son arrestation, il portait une veste ressemblant à un gilet pare-balles et un casque. Selon la police de London, le prévenu avait délibérément foncé sur la famille Afzaal avec son pick-up dans le cadre d’un acte « prémédité et planifié, motivé par la haine ». Cinq membres de la même famille avaient été fauchés alors qu’ils attendaient de traverser à un carrefour dans la ville de London, à 200 kilomètres au sud-ouest de Toronto. Les deux parents, leur fille de 15 ans et sa grand-mère ont été tués, mais leur fils de 9 ans, grièvement blessé, a survécu.

Le petit Fayez a pu quitter l’hôpital et il a été pris en charge par des membres de sa famille, ont révélé lundi plusieurs médias canadiens. Le garçon « devrait se remettre, mais ça va prendre du temps », a déclaré à la chaîne CBC un proche de la famille Afzaal, Saboor Khan. Il s’est également félicité des nouvelles qualifications terroristes contre le suspect, qui étaient réclamées par plusieurs dirigeants de la communauté musulmane. Deux cagnottes lancées sur des plateformes de financement participatif, notamment pour soutenir le petit Fayez, avaient permis de récolter plus de deux millions de dollars canadiens (1,35 million d’euros) lundi soir.

L’importance de qualifier l’acte

« Je pense qu’il est très important pour nous de parler d’un acte terroriste », a pour sa part réagi lundi la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland. « C’est important pour nous d’identifier cela comme un acte d’islamophobie et c’est important pour nous d’identifier la terrible menace que représente le suprémacisme blanc pour le Canada et les Canadiens », a-t-elle ajouté, lors d’un point de presse. La semaine dernière, les députés canadiens ont adopté une motion pour la tenue d’un sommet d’urgence sur l’islamophobie, d’ici la fin juillet.

Ce drame constitue l’attaque contre des musulmans la plus meurtrière au Canada depuis la fusillade de la mosquée de Québec qui avait fait six morts en 2017. L’auteur de la fusillade, un suprémaciste canadien, n’avait toutefois pas été inculpé d’acte de terrorisme. L’attaque a également entraîné un vaste élan de soutien et de solidarité envers les proches des victimes.