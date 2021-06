Le président américain Joe Biden et la reine d'Angleterre se sont rencontrés pour la première fois — Arthur EDWARDS / POOL / AFP

Il y a des compliments dont on ne sait jamais trop si on doit bien les prendre ou non. Même en géopolitique internationale. Ainsi, après une visite de courtoisie ce dimanche entre la reine d’Angleterre et le couple Biden autour d’un thé au château de Windsor, le président américain a qualifié la souveraine de « très gracieuse », ajoutant pour sa défense : « Je ne pense pas qu’elle se sentirait insultée, elle m’a rappelé ma mère ».

Joe Biden passait visiter la reine, au nom des bonnes relations américano-britannique, entre le sommet du G7 et un sommet de l’OTAN où il se rendra ce lundi.

Douzième président américain rencontré

Evidemment, les deux personnalités politiques n’ont pas parlé que des qualités de la reine, mais aussi des autres puissances internationales : « Nous avons eu une grande conversation sur Monsieur Poutine et Xi Jinping », a ainsi fait fuiter le président américain.

L’évènement mondain a quand même sa petite symbolique, car il s’agit de la plus importante participation de la reine depuis la mort en avril de son époux le prince Philip. Il s’agissait du douzième président américain rencontré par la reine pendant son règne.