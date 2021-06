Santiago, capitale du Chili, connaît son troisième confinement — MARTIN BERNETTI / AFP

La région métropolitaine de Santiago du Chili a commencé ce samedi un nouveau confinement afin de lutter contre l’augmentation récente des cas de Covid-19, en dépit d’une importante campagne de vaccination.

C’est la troisième fois que les autorités chiliennes décrètent cette mesure de confinement massif depuis que le premier cas de coronavirus a été détecté dans le pays, le 3 mars 2020. Cette mesure a été diversement accueillie. Certains la soutiennent, d’autres soulignent que les pauvres ont besoin de sortir pour travailler.

Une campagne de vaccination bien avancée

Ce samedi, le pays a enregistré 7.624 cas et 107 décès, soit un total de plus de 1,4 million de cas et plus de 30.000 morts. Le Chili, pays de 19 millions d’habitants, a déjà vacciné 11,3 millions de personnes avec au moins une dose, et 8,8 millions avec deux doses.

Mais les progrès de la vaccination n’ont pas empêché les cas de continuer à augmenter. Le pays a pour l’instant reçu 22,7 millions de doses des vaccins.