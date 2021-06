Jill Biden et Kate, Duchesse de Cambridge se sont rencontré avant la tenu du G7 en Cornouilles. — Aaron Chown

Elle a beau ne pas assister au sommet du G7, la jeune militante écologiste Greta Thunberg a quand même fait parler d’elle vendredi lorsque Jill Biden et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont rendu visite à des écoliers.

L’épouse du président américain et celle du prince William se sont rencontrées pour la première fois en marge du sommet qui se tient en Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre).

Une bande dessinée inspirée de la jeune militante

« Ils sont morts de peur », a plaisanté Jill Biden en visitant une salle de classe d’une école de Hayle, où les enfants, âgés de 4 à 5 ans, étaient sages comme des images. « C’est la classe la plus calme que j’aie jamais vue », a remarqué Kate Middleton. Les écoliers apprenaient à lire à l’aide de Greta and the Giants, un conte inspiré de l’expérience militante de Greta Thunberg, 18 ans. Kate Middleton a demandé à Jill Biden, une ancienne institutrice, si elle connaissait cette histoire. « Je connais Greta bien sûr », a répondu la première dame américaine, avant d’apporter un bol de carottes aux lapins de l’école.

Des manifestations face au G7

Greta Thunberg a aussi inspiré des adolescents qui ont manifesté à Falmouth dans le cadre du mouvement Fridays For Future lancé par la Suédoise. Ils faisaient partie d’une centaine de manifestants qui ont accusé les pays du G7 de ne pas en faire assez contre l’urgence climatique. «Il n'y a pas de planète B », avertissait l’une de leurs pancartes. Sur la plage de Falmouth, un autre groupe de militants déguisés en dirigeants du G7 s'est battu pour une fausse seringue de vaccin Covid-19, un happening soulignant la demande d’ONG comme Oxfam de suspendre les brevets sur les vaccins afin de permettre une production de masse.

Un important dispositif policier maintient les manifestants à bonne distance de Carbis Bay, où est organisé le sommet. Mais un groupe de militants du groupe écologiste Extinction Rebellion​ a franchi le cordon de sécurité pour organiser une manifestation sur la plage de St Ives, près de Carbis Bay, sous la surveillance d’un navire de patrouille de la Royal Navy.

La crise climatique figure au menu des discussions des dirigeants du G7 ce week-end. La reine Elisabeth II et d’autres membres de la famille royale, dont William et Kate, organisent vendredi une réception au « Eden project », d’immenses serres situées en Cornouailles qui abritent des centaines de plantes du monde entier.