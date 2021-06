C’est la première fois de l’histoire qu’une femme vice-présidente représente les Etats-Unis à l’étranger. Kamala Harris, qui a entamé une tournée en Amérique centrale, mardi, a tenté un exercice d’équilibriste au Guatemala, en présentant une rhétorique plus humaine que celle de l’administration Trump sur l’immigration clandestine tout en portant un message de fermeté.

« Ne venez pas. Ne venez pas. Les Etats-Unis continueront à appliquer leurs lois et à sécuriser leurs frontières… Si vous venez à notre frontière, vous serez refoulés », a-t-elle insisté lors d’une conférence de presse commune avec le président guatémaltèque Alejandro Giammattei.

“I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border: Do not come. Do not come.”



— VP Kamala Harris during news conference with Guatemalan president Alejandro Giammattei