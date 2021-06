LOGISTIQUE Cette nouvelle ligne de production doit produire 300 millions de doses par an quand elle tournera à plein

Des flacons du vaccin Moderna, ici en Allemagne. (illustration) — Matthias Schrader/AP/SIPA

Le groupe suisse Lonza, qui compte parmi les grands fournisseurs des laboratoires pharmaceutiques, va ouvrir une nouvelle ligne de production aux Pays-Bas pour fabriquer le vaccin de Moderna, a-t-il annoncé mercredi. Elle sera installée dans son usine située à Geleen​, au sud du pays, et devrait entrer en service fin 2021, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Elle doit permettre de fabriquer jusqu’à 300 millions de doses supplémentaires par an lorsqu’elle tournera à pleine capacité, a précisé Lonza qui renforce ainsi sa collaboration avec l’entreprise américaine de biotechnologie. En mai l’an passé, Lonza avait signé un premier accord avec Moderna prévoyant une collaboration sur dix ans pour la production de son vaccin anti-covid ainsi que sur les autres produits de Moderna à l’avenir.

Le groupe suisse, qui fabrique des principes actifs pour la production de vaccins, a depuis mis en place trois lignes de production dans son usine de Viège en Suisse et une sur son site de Portsmouth aux Etats-Unis, dans le New Hampshire. Face à la pénurie de vaccins, Lonza et Moderna avaient déjà étendu leur partenariat en avril 2021 avec un nouvel accord prévoyant la mise en place de trois lignes de production supplémentaires dans son usine en Suisse.