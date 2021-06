Les Etats-Unis doivent « regarder leur passé en face ». Joe Biden a affirmé mardi s’être rendu sur les lieux d’un massacre d’Afro-Américains à Tulsa, dans l’Oklahoma, afin d'« aider à rompre le silence » qui a longtemps pesé sur l’un des pires épisodes de violence raciste de l’histoire des Etats-Unis.

Tune in as I deliver remarks to commemorate the 100th anniversary of the Tulsa Race Massacre. https://t.co/JLAHnyeyhH