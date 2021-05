Des troupes de l'armée américaine en Afghanistan. (illustration) — AFP

Un obus de mortier tiré par les talibans a atterri sur un mariage qui avait lieu samedi soir dans une province au nord de Kaboul, faisant six morts, y compris des femmes et des enfants, a affirmé ce dimanche le ministère afghan de la Défense. Le tir était destiné à un poste de contrôle de l’armée non loin de là, mais a raté sa cible et atteint la foule regroupée pour un mariage, dans la province de Kapisa, faisant six morts et quatre blessés, a-t-on précisé de même source.

Les talibans de leur côté ont nié être à l’origine du bombardement, affirmant que le mortier avait été tiré par l’armée. Ce dimanche également, le ministère de l’Intérieur a accusé les talibans d’avoir tué depuis un mois au moins 250 civils et d’en avoir blessé plus de 500, notamment avec les mines et bombes explosant sur les routes. Les talibans nient s’attaquer aux civils, mais les bombes ou mines destinées aux forces de sécurité explosent souvent au passage de véhicules civils.

La violence a particulièrement augmenté ces dernières semaines en Afghanistan, avec des affrontements quasi-quotidiens entre forces armées et talibans, alors que l’armée américaine poursuit le retrait de ses derniers soldats. Le président américain Joe Biden a ordonné le retrait complet des forces américaines en Afghanistan d’ici le 11 septembre – vingt ans exactement après les attentats du 11 septembre 2001 par al-Qaïda, qui avaient provoqué l’intervention militaire en Afghanistan.