ACCIDENT Les 274 autres passagers et passagères sont saines et sauves

Il y avait 275 personnes dans le ferry qui allait vers Sanana. — AFP

Une personne était portée disparue en Indonésie après un incendie sur un ferry qui a entraîné l’évacuation des 274 autres personnes à bord, ont annoncé ce dimanche les autorités. Le KM Karya Indah faisait route vers la ville de Sanana, dans l’archipel des Moluques, quand l’incendie s’est déclaré, contraignant certains passagers et passagères à sauter à l’eau. « Nous recherchons toujours un homme de 43 ans », a déclaré à la chaîne Kompas TV Muhammad Arafah, responsable de l’opération de secours. Il a précisé qu’au moins 35 passagers étaient des enfants.

Les services de sauvetage ont diffusé des images impressionnantes du ferry dans un nuage de fumée noire alors que les passagers se trouvaient à proximité sur des radeaux de sauvetage. Une dizaine de membres d’équipage ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête qui doit déterminer les causes de l’incendie.

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie en raison du manque d’entretien des bateaux, qui sont un moyen de transport prisé pour circuler entre les 17.000 îles et îlots. En 2018, près de 160 personnes étaient mortes noyées quand un ferry avait coulé dans le lac Toba, sur l’île de Sumatra. En 2009, plus de 300 personnes avaient péri dans le naufrage d’un ferry entre les îles de Célèbes et Bornéo.