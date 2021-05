NOCE Selon le « Mail on Sunday » et « The Sun », le Premier ministre a épousé samedi Carrie Symonds dans la cathédrale catholique de Westminster

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et Carrie Symonds, devant le 10 Downing Street à Londres le 13 décembre 2019. — Matt Dunham/AP/SIPA

Boris Johnson est-il de nouveau marié ? La réponse est « oui » si l’on en croit les médias britanniques. Selon eux, le Premier ministre britannique a épousé samedi sa fiancée Carrie Symonds lors d’une « cérémonie secrète ».

Boris Johnson, 56 ans, a épousé Carrie Symonds, 33 ans, dans la cathédrale catholique de Westminster, devant des amis proches et des parents, ont rapporté les journaux Mail on Sunday et The Sun. C’est le deuxième Premier ministre britannique à se marier pendant son mandat, le premier étant Robert Jenkinson en 1822.

Une cérémonie reportée du fait de la crise sanitaire

Les nouveaux époux attendaient depuis des mois de se marier après que leur projet initial de mariage l’année dernière avait été retardé par la propagation du coronavirus. Le couple s’était fiancé en décembre 2019 et a un petit garçon d’un an, Wilfred.

Une trentaine d’invités ont assisté au service, le maximum actuellement autorisé, dans le centre de Londres, après avoir été invités à la dernière minute, selon le Mail on Sunday. Le mariage a été célébré par le prêtre qui a baptisé le fils du couple et Wilfred était également présent, selon The Sun.

Deux précédents mariages

Boris Johnson a été marié deux fois auparavant. Il a eu quatre enfants avec sa précédente épouse, l’avocate Marina Wheeler, avant qu’ils ne se séparent en 2018. Il aurait également une fille née à la suite d’une liaison. Lors de son élection en 2019, il est devenu le premier chef de gouvernement à vivre à Downing Street en étant en couple non marié.

Carrie Symonds, une ancienne responsable de la communication du Parti conservateur, a donné naissance à leur fils quelques semaines après que Johnson a quitté les soins intensifs alors qu’il se remettait d’un cas grave de coronavirus.