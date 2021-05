Angela Merkel à Berlin, le 26 avril. — Michael Kappeler/AP/SIPA

Un message, relayé plus de 148.000 fois sur Facebook, enchaîne les affirmations approximatives au sujet d'Angela Merkel.

20 Minutes s'est penché sur le contenu de ce message.

Six minutes d’applaudissement dans toute l'Allemagne pour saluer Angela Merkel et ses 15 années passées à la tête de la chancellerie ? C’est ce que contient un long message relayé massivement sur les réseaux sociaux. Posté le 22 mai en français, il a déjà été partagé plus de 148.000 fois.

Ce texte, disponible intégralement ici, prétend que la dirigeante a reçu une « standing ovation » de tout le pays. Il s’attarde sur le train de vie de la dirigeante allemande et publie ce qui est présenté comme des extraits d’interview au sujet de sa garde-robe ou de l’entretien de son domicile.

Ce long message circule également en italien ou en anglais. - Capture d'écran Facebook

La chancelière aurait ainsi répondu à une journaliste sur le fait qu’elle porte régulièrement les mêmes vêtements : « Je suis un employé du gouvernement et non un mannequin ». Au sujet des tâches domestiques, elle aurait lancé : « J’arrange les vêtements, et c’est mon mari qui fait fonctionner la machine à laver, et c’est généralement la nuit, car l’électricité est disponible et il n’y a pas de pression, et le plus important est de prendre en charge […] les éventuels désagréments pour les voisins, heureusement, le mur séparant notre appartement des voisins est épais. »

Ce texte circule au moins depuis l’année dernière en français, mais aussi en anglais, en arabe ou encore en italien.

FAKE OFF

Les médias allemands n’ont pas rapporté de « standing ovation » ni le fait que les Allemands seraient sortis récemment sur leurs balcons pour applaudir la chancelière, qui ne doit céder le pouvoir qu'en septembre, après des élections législatives.

En 2018, elle a toutefois quitté la direction de son parti, la CDU. La BBC rapporte qu’elle avait alors bien reçu une « standing ovation de plus de six minutes » par les membres de son parti présents lors de ce congrès à Hambourg.

Une garde-robe très commentée

Depuis son arrivée à la chancellerie en 2005, la garde-robe d’Angela Merkel fait l’objet de commentaires de la presse allemande et internationale, qui note qu’elle porte parfois les mêmes habits. En revanche, on ne trouve pas de trace d’une interview où la dirigeante allemande aurait affirmé être « un employé du gouvernement et non un mannequin ».

Le passage sur la machine à laver est quant à lui inspiré d’une réponse d’Angela Merkel lors d’un forum en décembre 2020. Elle avait confié que c’est son époux qui s’occupe des lessives et souhaitait avoir un mur plus épais.

En 2009, elle avait déjà été interrogée par le magazine Emma sur la répartition des tâches domestiques et avait expliqué avoir une aide ménagère, « mais qui ne fait pas tout ». Joachim Sauer, le mari d’Angela Merkel, est discret et s’affiche peu aux côtés de la dirigeante.