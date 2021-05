Des Palestiniens en deuil portent le corps d'Ahmed Jamil Fahed, tué par les forces israéliennes dans le camp de réfugiés d'al-Amari en Cisjordanie, à Ramallah, mardi 25 mai 2021. — Nasser Nasser/AP/SIPA

Malgré le cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza, un Palestinien a été tué par les forces de l’Etat hébreu mardi en Cisjordanie. Les faits se sont déroulés à l’aube dans le camp de réfugiés d’Al-Amari, près de Ramallah, lors d’une opération des forces de sécurité israéliennes à la recherche d’un autre homme, ont rapporté des sources de sécurité palestinienne.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’homme recherché avait été arrêté. Durant « une tentative d’arrestations » de « militants terroristes à Ramallah », une personne a été tuée par une unité spéciale de la police aux frontières israélienne, a confirmé un responsable sécuritaire israélien. L’homme tué a été identifié comme étant Ahmed Jamil Fahd, originaire du camp d’Al-Amari, selon l’hôpital de Ramallah vers lequel il a été transféré.

A quelques heures de la visite américaine

Les faits surviennent seulement quelques heures avant la visite du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à Ramallah. Ce dernier doit rencontrer mardi après-midi le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, après s’être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem en matinée.

Cette première étape d’une visite au Proche-Orient intervient quelques jours après une trêve fragile entre l’Etat hébreu et le Hamas palestinien, après 11 jours d’affrontements sanglants en Israël et surtout dans la bande de Gaza.

25 Palestiniens tués en Cisjordanie

Ces violences se sont répandues au territoire israélien et à la Cisjordanie occupée, où plus de 25 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec l’armée israélienne depuis le 10 mai, date à laquelle ont commencé les hostilités entre le Hamas et Israël.

La Cisjordanie, où les tensions restent vives, est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’armée israélienne.