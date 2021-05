DROITS HUMAINS La France a dénoncé ce «détournement» et réclamé une «réponse ferme et unie» des 27 Etats membres de l'UE

Un avion Ryanair (illustration) — Geoff Robinson//SIPA

La Biélorussie a envoyé dimanche un chasseur intercepter un avion de ligne à bord duquel se trouvait un militant de l’opposition qui, selon cette dernière, a été interpellé à son arrivée à Minsk par les services de sécurité du régime d’Alexandre Loukachenko.

Le média d’opposition Nexta a affirmé que son ancien rédacteur en chef Roman Protassevitch avait été arrêté après l’atterrissage d’urgence à l’aéroport de la capitale du Bélarus de cet appareil, un Boeing 737 de la compagnie Ryanair en provenance d’Athènes et avec pour destination Vilnius en Lituanie.

« Alerte à la bombe »

Le ministère biélorusse de l’Intérieur a confirmé dans un premier temps cette interpellation sur Telegram, avant de supprimer ce message, a constaté une journaliste de l’AFP.

Selon les autorités, l’avion a dévié de sa trajectoire à cause d’une « alerte à la bombe ». Nexta a affirmé que l’atterrissage d’urgence avait été suscité par une « bagarre » déclenchée par des agents des services de sécurité bélarusses, présents à bord et qui affirmaient qu’un engin explosif se trouvait dans l’appareil.

« Inacceptable »

La France a dénoncé ce « détournement » et réclamé une « réponse ferme et unie » des 27 Etats membres de l’UE. « Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de@Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable », a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian sur Twitter.

L’Allemagne a réclamé une « explication immédiate » au Bélarus. Les dirigeants de l’UE ont appelé de concert le Bélarus à laisser repartir l’avion de Ryanair dérouté.