Un sauveteur de la Garde civile espagnole sauve de la Méditerranée un bébé dans le cadre de la crise des migrants à Ceuta, le 18 mai 2021. — AFP

Après celle en 2015 d’Aylan Kurdi, un petit garçon syrien mort noyé en mer Egée et échoué sur une plage de Turquie, une nouvelle photo vient illustrer le drame des migrants. Et là aussi le cliché est particulièrement bouleversant car il concerne un bébé. Sur la photo, qui a fait le tour du monde et suscitée l’effroi sur les réseaux sociaux, on peut voir un plongeur sauver des eaux de la Méditerranée un nourrisson.

Le cliché n’a surtout pas été pris n’importe où : aux abords de l’enclave de Ceuta. Depuis lundi, une marée humaine de plus de 8.000 candidats à l’exil, en grande majorité des Marocains, a rejoint sans entrave le petit port espagnol à la faveur d’un relâchement des contrôles frontaliers. Parmi eux, se trouvent de nombreux jeunes partis seuls ou des enfants en bas âge, emmenés par leur famille, comme ce bébé.

« Il était gelé, froid, il ne faisait pas de geste »

Selon BFMTV, la photo a été diffusée par la Garde civile espagnole. Le sauveteur, Juan Francisco Valle, a témoigné auprès du quotidien espagnol El Pais à qui il a confié qu’il ne savait pas « si le bébé était mort ou vivant » lorsque la photo a été prise. « Il était gelé, froid, il ne faisait pas de geste. » Seule note positive dans cette tragédie : la presse espagnole indique que le nourrisson âgé de deux mois serait désormais en bonne santé.

Loin de se féliciter de son action, Juan Francisco Valle se montre plutôt sous le choc des choix que les sauveteurs ont dû faire. « Notre travail habituel consiste à récupérer des corps morts dans les eaux, que ce soit dans la mer, un marais ou une rivière. Mais cette fois, nous avons dû secourir des personnes vivantes, de tous âges, dans toutes les conditions, et faire le tri entre tant de gens dans l’eau, entre ceux qui avaient le plus besoin de notre aide. »

Crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne

Mercredi après-midi, le flux vers Ceuta a peu à peu décru. Les quelques téméraires qui tentaient de rallier l’enclave à la nage ont été rapidement ramenés vers la rive marocaine par la marine royale. Côté espagnol, ceux qui arrivaient par la mer ont été très vite appréhendés et ramenés vers la frontière.

La tragédie prend surtout une tournure diplomatique. L’afflux de milliers de migrants sur l’enclave espagnole de Ceuta n’est pas une « crise migratoire » mais un « moment difficile » dans la relation entre le Maroc et l’Espagne, et plus largement l’UE, a estimé mercredi le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune. Cette vague migratoire inédite a en effet pour toile de fond la crise majeure entre Madrid et Rabat, qui ne décolère pas depuis l’arrivée le mois dernier en Espagne, pour y être soigné, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ennemi juré du Maroc.