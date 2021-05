Une passagère dans un aéroport. Illustration. — Andreas Arnold - AP - Sipa

Un des halls d’embarquement de l’aéroport de Londres-Luton a été le théâtre d’une bagarre violente vendredi 14 mai. Plusieurs passagers en sont venus aux mains sans qu’on sache précisément les raisons de cette rixe, rapporte TMZ. Selon les informations du site, un passager aurait insulté une femme. L’homme qui l’accompagnait aurait alors jeté une bouteille en représailles. Une bagarre générale a ensuite éclaté.

Une vidéo de l’incident a été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit plusieurs hommes qui se battent au milieu des passagers. On aperçoit une valise qui est brandie comme une arme. Un homme se met debout sur un siège pour mieux asséner ses coups. Un peu plus loin, un homme est frappé par plusieurs autres alors qu’il est à terre.

Trois blessés graves

Le bilan de cette bagarre, qui n’aura duré que quelques minutes, est lourd : quatre personnes blessées, dont trois grièvement qui ont dû être conduites à l’hôpital. La police a fini par intervenir. Au total, 17 personnes âgées de 20 à 55 ans ont été arrêtées. Onze d’entre elles seront prochainement convoquées devant le tribunal pour répondre de troubles violents rapporte la BBC. Six personnes ont, quant à elle, été mises hors de cause.

« Nous adoptons une approche de tolérance zéro à l’égard de la violence et continuons d’aider la police » a précisé un porte-parole de l’aéroport Londres-Luton. Il a présenté ses excuses à tous les passagers qui étaient présents ce jour-là dans le hall d’embarquement.