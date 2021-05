C’était le scénario redouté par les défenseurs du droit à l’avortement. La Cour suprême des Etats-Unis a accepté lundi de se pencher sur une loi retoquée dans le Mississippi, qui veut interdire la quasi-totalité des avortements à partir de la 15e semaine de grossesse. Sans revenir totalement sur le droit à avorter, l’instance contrôlée par une large majorité conservatrice pourrait ainsi ouvrir la voie à d’autres Etats souhaitant eux aussi restreindre les IVG. Les neuf juges, dont trois nommés par Donald Trump, examineront le dossier à partir d’octobre, avec une décision attendue d’ici juin 2022.

« Les alarmes sonnent bruyamment face à cette menace », a immédiatement commenté Nancy Northup, la présidente du Center for Reproductive Rights qui a saisi la justice contre la loi du Mississippi. « La Cour suprême vient juste d’accepter d’étudier un texte qui, sans aucun doute, viole près de 50 ans de ses propres décisions », a-t-elle souligné.

La haute Cour a reconnu en 1973 un droit constitutionnel à l’avortement dans un arrêt emblématique intitulé « Roe v. Wade ». Elle a ensuite précisé que les femmes pouvaient avorter tant que le foetus n’est « pas viable », ce qui correspond à environ 22 semaines de grossesse. « Une fois que la viabilité n’est plus la limite, ce qui le devient n’est pas clair. De nombreuses femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes avant six ou huit semaines, cela réduirait donc dramatiquement la fenêtre pendant laquelle les avortements sont légaux », a estimé sur Twitter le professeur de droit constitutionnel Steve Vladeck.

