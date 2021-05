Des roquettes envoyés depuis la bande de Gaza. — MOHAMMED ABED / AFP

Depuis le début du nouveau conflit avec les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza que contrôle le Hamas, Israël fait face au rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers son territoire, a indiqué dimanche l’armée israélienne.

Environ 3.000 roquettes ont été tirées vers Israël depuis le 10 mai, battant ainsi le rythme des tirs lors d’une escalade en 2019 et de la guerre de 2006 contre le Hezbollah au Liban, a indiqué le général Ori Gordin lors d’une rencontre en ligne avec des journalistes.

Un record en six jours

Lors d’une escalade avec le Djihad islamique en novembre 2019, 570 roquettes avaient été lancées vers Israël depuis la bande de Gaza et lors de la guerre avec le Hezbollah à l’été 2006, 4.500 roquettes avaient été lancées depuis le sud du Liban vers Israël en 19 jours.

Mais depuis lundi dernier, les groupes armés de l’enclave palestinienne sous blocus, à commencer par le Hamas et le Djihad islamique, ont lancé environ 3.000 roquettes vers le territoire israélien, a indiqué le général Gordin. Interrogé pour savoir s’il s’agissait donc du rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers Israël, il a répondu : « Non seulement je suis d’accord, mais c’est ce que je viens de présenter. »