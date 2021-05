Les mots semblent forcément dérisoires face aux images de bombes et au nombre de morts qui s’accumulent. Mais seules des négociations pourraient mettre un terme à la nouvelle ère de violences entamées il y a une semaine entre Israël et les Territoires palestiniens. « Consterné » par « le nombre croissant de victimes civiles », Antonio Guterres, le ssecrétaire général de l’ONU, a convoqué en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Elle doit avoir lieu à 16h (heure française).

Pour l’instant, les autorités palestiniennes tout comme Israël se sont montrés sourds aux demandes répétées de la communauté internationale de cesser le feu alors que les bombardements ont déjà causé la mort de près de 200 personnes. Illustration encore ce dimanche matin : la maison du chef du Hamas a été bombardée par Israël sans que l’on sache toutefois s’il a été tué dans l’explosion. Avant cette réunion de l’ONU qui s’annonce déjà cruciale, 20 Minutes revient sur cette semaine de combats…

Tous les matins, chaque camp compte ses morts. Et redoute d’entendre le sifflement de nouvelles roquettes ou d’autres missiles dans le ciel. Dimanche à 11h, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a indiqué que les frappes israéliennes avaient conduit à la mort de 181 personnes dans l’enclave palestinienne, depuis le début du conflit lundi dernier. D’après ce bilan, 52 enfants figurent parmi les morts. De même source, 1.200 Palestiniens ont été également été blessés.

Côté israélien, le bilan fait état de dix personnes tuées dont un enfant, dans les tirs de roquettes. Il s’agit d’une petite fille qui a été tuée, avec son père, alors qu’ils se trouvaient dans une voiture qui a été frappée par une roquette à Lod, dans la banlieue de Tel-Aviv. Selon ce même bilan, 540 personnes ont été blessées dans les tirs de roquettes. « On a la chance d’avoir le ‘’Dôme de fer’’ (dispositif anti-aérien) qui nous protège sinon nous n’existerions plus… », explique auprès de 20 Minutes, Anny, une Franco israélienne installée à Netanya, entre Tel-Aviv et Haïfa.

Avant même la tenue des discussions au sein de l’ONU, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne a indiqué, sur Twitter, que les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne tiendront une visioconférence d’urgence mardi matin. « Nous coordonnerons et discuterons de la manière dont l’UE peut contribuer au mieux pour mettre fin à la violence », a-t-il indiqué.

