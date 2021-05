DRAME « La cause de l’accident est la surcapacité » du navire, selon les autorités indonésiennes

Des touristes prennent des selfies le 28 mars 2016 devant le volcan de boue qui a dévasté Sidoarjo sur l'île de Java, en Indonésie — ADEK BERRY AFP

Des touristes voulant prendre un selfie ont fait chavirer un bateau surchargé dans une retenue d’eau sur l'île de Java, entraînant la mort par noyade d’au moins sept Indonésiens, a annoncé ce dimanche la police indonésienne.

L’accident s’est produit samedi dans la régence de Boyolali lorsque les 20 passagers se sont soudain tous placés d’un côté du bateau pour faire une photo de groupe, a indiqué le chef de la police de Java, Ahmad Lutfi.

Deux personnes toujours portées disparues

« La cause de l’accident est la surcapacité » du navire, a déclaré Ahmad Lufti à la presse. « Les 20 personnes ont pris un selfie sur le côté droit (du bateau), puis le bateau a perdu son équilibre et s’est retourné ». Selon la police, 11 personnes ont été secourues mais sept ont péri. Deux personnes sont toujours portées disparues et les secouristes sont à leur recherche.

Les autorités vont enquêter pour déterminer s’il y a eu négligence de la part des organisateurs de la promenade en bateau. D’après Ahmad Lufti, un adolescent de 13 ans était à la barre au moment du drame.

Des naufrages fréquents

Les accidents de bateau sont fréquents en Indonésie, un archipel d’Asie du Sud-Est composé de quelque 17.000 îles, à cause notamment de règles de sécurité peu contraignantes.

En avril, les secours s’étaient précipités au secours de 17 pêcheurs après la collision de deux navires à l’ouest de Java. Trois pêcheurs ont été retrouvés morts, et 13 manquaient toujours à l’appel lorsque les recherches ont été interrompues. Et en janvier l’an dernier, 10 personnes avaient disparu lorsqu’un bateau transportant 20 travailleurs migrants vers la Malaisie voisine avait chaviré au large de l’île de Sumatra.