Des habitants de l'île de Naxos en Grèce. — Thanassis Stavrakis/AP/SIPA

La Grèce lance la saison touristique ce vendredi avec le retour de la liberté de circulation au bout de sept mois de confinement. « Nous laissons derrière nous les nuages noirs de la peur et de l’insécurité », a proclamé le ministre grec du Tourisme Harry Theocharis jeudi soir depuis le temple antique de Poséidon au cap Sounion, près d’Athènes. Finie l’interdiction de quitter son département ou de se rendre sur une île sans en être résident, finies les autorisations de sortie par SMS, finis les contrôles de police et les amendes… Partout en Grèce, confinée depuis le 7 novembre, les musées aussi rouvrent ce vendredi.

Seule condition désormais pour voyager en Grèce, pays dont l’économie est très dépendante du tourisme : être vacciné ou présenter un test Covid négatif. Le gouvernement grec a également lancé une grande campagne de vaccination, en vue de la saison touristique, notamment dans les îles. « L’ensemble de nos îles seront entièrement protégées d’ici fin juin. Jusqu’ici, un tiers d’entre elles ont été vaccinées », a annoncé le ministre du Tourisme. Au total, plus de 3,8 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans un pays de 11 millions d’habitants.

150 vols prévus les deux prochains jours

Le retour des étrangers en Crète, à Mykonos ou à Santorin, entre autres îles idylliques, est crucial pour un pays qui tirait près du quart de son revenu du tourisme avant la pandémie. C’est pour tenter de redresser la barre que la Grèce a fait le pari de rouvrir ses frontières mi-avril aux personnes vaccinées et de lancer sa saison touristique avant ses principaux concurrents européens, comme l’Espagne et la France. En Crète, le principal aéroport Héraklion attend quinze vols ce vendredi et 24 autres samedi, majoritairement en provenance d’Allemagne. Au total, quelque 150 vols internationaux sont prévus dans les aéroports de Grèce ce vendredi et samedi.

Mais le début de saison souffre d’un premier revers, après la décision du Royaume-Uni de maintenir la quarantaine obligatoire au retour de Grèce. La Grèce espère bientôt apparaître sur la liste « verte » de Londres quand la situation sanitaire serait réévaluée. Or l’île ionienne de Kalymnos, très prisée des Britanniques, reste confinée en raison d’un taux élevé d’infections. Plus de 2.000 cas de contamination sont encore enregistrés quotidiennement en Grèce, la plupart à Athènes, et les hôpitaux demeurent sous tension.

Pas mieux que 50 % des revenus de 2019 à prévoir

« Des données épidémiologiques et de la vaccination dépendra notre saison touristique. Tant qu’il y a une ambiguïté sur les règles appliquées à chaque pays (…) les touristes ne réserveront pas leurs vacances », estime Grigoris Tasios, président de la fédération des hôteliers. En Chalcidique, dans le nord de la Grèce, « on n’a pas de réservations et seuls 15 à 20 % des hôtels seront ouverts vendredi, les autres rouvriront progressivement d’ici fin juin », ajoute ce propriétaire d’hôtel.

Un quart de la population active grecque vit du tourisme. Mais sur l’île de Kos, dans la mer Egée, les professionnels n’attendent que « la moitié des revenus de 2019 », rapporte George Segredos, propriétaire d’un beach bar. Avec les restrictions de voyage encore en vigueur en Europe, les hébergeurs grecs ne prévoient pas d’arrivées significatives de touristes avant fin juin ou début juillet.