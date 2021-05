Jeudi 13 mai 2021, jusque tard dans la nuit, l'armée israélienne a multiplié les frappes contre l'enclave palestinienne de Gaza. — Hatem Moussa/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le conflit israélo-palestinien se poursuit. Le bilan des affrontements en cours entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a dépassé les 100 morts dans la bande de Gaza, ont indiqué tard jeudi les autorités locales. Le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne a fait état de 103 morts, parmi lesquels 27 enfants, et de 580 blessés depuis le début des affrontements, lundi soir. Côté israélien, les tirs depuis Gaza ont fait sept morts et des dizaines de blessés. Tard jeudi soir, l’armée israélienne a multiplié les frappes contre l’enclave. Et des centaines de personnes ont quitté leurs maisons précipitamment pour éviter des frappes dans le nord de la bande de Gaza.

Enfin, après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l’armée israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un « problème de communication en interne ». Pour en savoir plus sur cette « simple erreur » qui pourrait cacher un début de guerre psychologique, c’est par ici ?

L’enquête se poursuit après le double meurtre dans les Cévennes. Le suspect, en fuite depuis plus de quarante-huit heures, est « un solitaire », a précisé jeudi le procureur de Nîmes, confirmant la difficulté d’une traque menée par 350 gendarmes. Pour autant, Valentin M. n’a pas le profil d’un survivaliste ou d’un paramilitaire, a insisté Eric Maurel, lors d’une conférence de presse organisée à Saumane, village voisin des Plantiers (Gard), où cet homme de 29 ans aurait abattu mardi matin son patron et un de ses collègues, dans la scierie où il était employé. Pour en savoir plus sur le profil du suspect, « un homme apte à la survie en milieu hostile » et qui serait équipé d’un fusil ayant une lunette de visée permettant de tirer avec précision à plusieurs centaines de mètres, c’est ici.

« Nous levons l’ancre. Nous laissons derrière nous les nuages ​​noirs de la peur et de l’insécurité », a proclamé le ministre grec du Tourisme Harry Theocharis, en lançant la saison touristique jeudi soir, à Athènes. La Grèce espère prendre de vitesse ses voisins européens pour la saison touristique, avec le retour tant attendu des touristes après sept mois d’un confinement, finalement levé ce vendredi. Confiné depuis le 7 novembre, le pays a annoncé la levée du jour au lendemain de toutes les restrictions de circulation, sur terre comme sur mer. Fini l’interdiction de quitter son département ou de se rendre sur une île, sans en être résident, fini les autorisations de sortie par SMS, fini les contrôles de police et les amendes. Partout en Grèce, les musées rouvrent aujourd’hui, tandis qu’il est déjà possible, depuis début mai, de manger une moussaka ou de boire un ouzo en terrasse. Toute l’info sur la Grèce qui déroule le tapis aux touristes, c’est par là.