Robert Aaron Long, 21 ans, a reconnu être l'auteur de trois fusillades qui ont fait 8 morts à Atlanta, le 16 mars 2021. — POLICE

Il est accusé d’avoir « sélectionné » ses victimes en fonction de leur « race, origine, sexe et genre, réel ou perçu ». L’auteur des fusillades dans des salons de massage asiatique d’Atlanta a été formellement inculpé par un grand jury notamment pour meurtres et « terrorisme intérieur ». Et la procureur a indiqué, mardi, qu’elle avait l’intention de requérir la peine de mort contre Robert Aaron Long.

En parallèle, la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a informé le tribunal de « l’intention de l’Etat » de Géorgie de demander la peine de mort contre l’accusé, notamment en raison du caractère « horrible et inhumain » des meurtres.

Huit morts dont six personnes d’origine asiatique

Le 17 mars, le jeune homme, un fervent chrétien adepte des armes, a ouvert le feu dans un salon de massage d’Acworth, à environ 50 km d’Atlanta, faisant quatre morts et deux blessés. Plus tard, il a attaqué deux autres salons, situés dans la grande ville du Sud, fauchant quatre vies supplémentaires.

Le drame a suscité un fort émoi aux Etats-Unis, notamment dans la communauté d’origine asiatique, six de ses huit victimes appartenant à cette minorité. Robert Aaron Long, qui reconnaît les faits, a toutefois affirmé aux enquêteurs ne pas avoir de mobile raciste, se présentant comme un « obsédé sexuel » soucieux de supprimer « une tentation ».

Sans préjuger du résultat de l’enquête, le président démocrate Joe Biden avait estimé « très préoccupantes » la recrudescence des violences contre les Américains d’origine asiatiques depuis le début de la pandémie.