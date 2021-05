le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annonce que les attaques vont s'intensifier contre le Hamas. — Amit Shabi/AP/SIPA

Le Premier ministre israëlien fait monter un peu plus la pression sur Gaza. « Depuis hier (lundi), l’armée a mené des centaines d’attaques contre le Hamas et le Jihad islamique à Gaza (…) Et nous allons encore intensifier la puissance de nos attaques », a déclaré Benyamin Netanyahoudans une vidéo diffusée par ses services, ajoutant que le mouvement islamiste armé du Hamas « allait se prendre une raclée à laquelle il ne s’attend pas ».

Le Premier ministre a fait ces déclarations après la mort de deux Israéliennes, tuées dans la ville d’Ashkelon (sud) par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza. « Nous déplorons la mort de deux Israéliennes et je vous demande de respecter les instructions sécuritaires », a ajouté Benyamin Netanyahou, s’adressant aux Israéliens à la fin d’une réunion sécuritaire dans le sud d’Israël.

26 morts dont des enfants à Gaza

Le Hamas a indiqué avoir lancé 137 roquettes en « cinq minutes » mardi après-midi sur cette ville et celle voisine d’Ashdod, des frappes simultanées visant à déjouer le bouclier antimissiles israélien « Dôme de Fer ».

De son côté, l’armée israélienne a multiplié les frappes aériennes contre des positions présumées du Hamas et du Jihad Islamique dans la bande de Gaza, où 26 personnes sont mortes depuis lundi soir, dont des enfants, selon le dernier bilan du ministère local de la Santé. « Nous avons éliminé des commandants, touché beaucoup de cibles importantes et nous avons décidé d’attaquer plus fort et d’augmenter le rythme des attaques », a affirmé Benyamin Netanyahou, alors que la communauté internationale appelle à une désescalade.