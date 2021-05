Se vacciner chez Dracula, c'est possible en Roumanie — Daniel MIHAILESCU / AFP

Dracula a de quoi être jaloux : des centaines de personnes se sont pressées ce week-end devant « son » château de Bran (centre de la Roumanie) pour une piqûre, séduites non pas par son charme mais par la possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19.

« Je suis venu visiter le château avec ma famille et quand j’ai vu l’affiche j’ai pris mon courage à deux mains et accepté de me faire piquer », a déclaré Liviu Necula, un ingénieur âgé de 39 ans. Comme lui, toutes les personnes s’étant faites vacciner ont reçu un diplôme attestant de leurs « témérité et responsabilité », ainsi que la promesse d’être accueillies au château « pendant les 100 prochaines années ».

Ciblage touristique

« Nous ciblons surtout les touristes qui sont venus passer le week-end dans la région mais les locaux et les employés du château sont eux aussi les bienvenus », a indiqué le directeur de marketing, Alexandru Priscu. Une visite de la « salle des tortures » abritée par cette forteresse dont les fondations ont été posées par les chevaliers teutoniques en 1211 est également prévue pour ces « téméraires ».

Niché dans une vallée brumeuse des Carpates, le château de Bran est associé au prince sanguinaire roumain du XVe siècle, Vlad Tepes («l’Empaleur ») --qui a inspiré le personnage de Dracula à l’écrivain irlandais Bram Stoker--, même s’il n’y a sans doute jamais séjourné.

Offert en 1920 par les autorités locales à la reine Marie de Roumanie, le château perché sur un rocher avait été confisqué par les communistes en 1948, avant d’être restitué en 2006 à Dominic de Habsbourg, héritier de l’ancienne famille royale. Désireuses de convaincre le plus grand nombre de Roumains de se faire vacciner, les autorités ont multiplié ces derniers jours les « vaccidrives » dans plusieurs grandes villes et organisé des « marathons » vaccinatoires ouverts 24 heures sur 24 à la Bibliothèque nationale et à la Salle du Palais, grand auditorium de Bucarest.

Viser les communes, ça me fait pas peur

« Ces centres sont destinés à tous ceux qui veulent se faire vacciner mais rechignent à prendre rendez-vous en ligne », a déclaré Beatrice Mahler, directrice de l’hôpital Marius Nasta de Bucarest, venue aider les dizaines de médecins et infirmiers à pied d’oeuvre à la Salle du Palais dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon elle, le plus dur sera d’atteindre les habitants des communes, encore nombreuses, qui ne disposent pas de médecins de famille. Près de 3,6 millions de Roumains ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus dans ce pays de 19 millions d’habitants qui veut franchir la cap des 5 millions de vaccinés d’ici début juin.