Une lycéenne américaine de 17 ans reçoit sa première injection du vaccin Pfizer le 16 avril 2021 à Salinas, en Californie. — USA Today Network/Sipa USA/SIPA

Le vaccin anti-Covid Pfizer-BioNTech va être autorisé pour les adolescents dès 12 ans au Canada, qui devient le premier pays à l’approuver à partir de cet âge, a annoncé le ministère canadien de la Santé, ce mercredi.

Après avoir réalisé un examen scientifique « rigoureux et indépendant des données probantes connues », Santé Canada a conclu que le vaccin est «sûr et efficace» pour prévenir le Covid-19 chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ottawa avait initialement autorisé le vaccin pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Une efficacité de 100 % après la deuxième dose

« L’autorisation d’un premier vaccin au Canada pour la prévention de la Covid-19 chez les enfants marque une étape importante dans la lutte du Canada contre la pandémie », a déclaré la Dr Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada. Elle a confirmé lors d’une conférence de presse que le Canada était le « premier » pays au monde à autoriser ce vaccin dès 12 ans. Depuis le début de la pandémie, environ 20 % des cas de Covid-19 au Canada ont été signalés chez des personnes de moins de 19 ans, selon elle.

Pfizer-BioNTech a également déposé aux Etats-Unis une demande d'extension de l’autorisation en urgence du vaccin pour les 12-15 ans, et la décision de l’Agence américaine des médicaments (FDA) est attendue dans les jours qui viennent. La décision du Canada s’appuie sur de « nouvelles données recueillies » après un vaste essai clinique de phase 3 aux Etats-Unis, élargi à plus de 2.000 participants âgés de 12 à 15 ans, a précisé Santé Canada. « Les données de l’essai clinique ont montré qu’après la deuxième dose, l’efficacité de prévention de la Covid-19 dans cette tranche d’âge plus jeune était de 100 % », a assuré le ministère.

Des effets secondaires « temporaires et légers »

Le profil d’innocuité du vaccin de Pfizer-BioNTech chez les 12 à 15 ans est « semblable » à celui observé chez les personnes plus âgées, c’est-à-dire que les effets secondaires les plus couramment signalés étaient « temporaires et légers, comme de la douleur au bras, des frissons et de la fièvre », selon Santé Canada. D’autres fabricants de vaccins homologués au Canada « mènent ou prévoient de mener des études chez les adolescents et les enfants, y compris chez les enfants de 6 mois à 11 ans », indique le ministère.

Le Canada a approuvé à ce jour quatre vaccins anti-Covid : ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Dans le cadre de cette homologation, Pfizer-BioNTech s’est engagé à fournir au ministère des informations supplémentaires sur « l’innocuité, l’efficacité et la qualité du vaccin » afin de garantir que « les avantages continuent de l’emporter sur les risques à mesure qu’il est administré à plus de gens ».