Le journaliste français Olivier Dubois serait retenu depuis le 8 avril par un groupe djihadiste malien. — social media / AFP

Le Quai d’Orsay a confirmé ce mercredi matin la disparition au Mali du journaliste français Olivier Dubois.

Plus tôt dans la matinée, une vidéo diffusée sur les réseaux le montrait affirmant avoir été kidnappé par un groupe djihadiste dans le nord du pays.

Dans cette courte vidéo, il indique avoir été enlevé par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans.

Ce mercredi, un responsable du ministère français des Affaires étrangères à Paris a confirmé la « disparition » du journaliste français Olivier Dubois. Plus tôt dans la matinée, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait le collaborateur de divers médias, affirmant avoir été kidnappé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda.

Assis par terre, les jambes croisées sur une toile de couleur verte, dans ce qui semble être une tente, il dit s’adresser à sa famille, à ses amis et aux autorités françaises « pour qu’elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour (le) faire libérer ».

Que s’est-il passé ?

Selon Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontière, « Olivier Dubois était en reportage à Gao au Mali. Le 8 avril, il n’est pas rentré à son hôtel après le déjeuner », écrit ce dernier sur Twitter. « Nous avons été informés deux jours après sa disparition. En concertation avec les rédactions qui l’emploient habituellement, nous avons pris la décision de ne pas rendre publique cette prise d’otage, afin de ne pas entraver une éventuelle issue positive rapide », ajoute-t-il, en demandant aux autorités maliennes et françaises de « tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération ».

Dans la brève vidéo d’une vingtaine de secondes diffusée sur les réseaux ce mercredi, mais dont on ignore la provenance, Olivier Dubois explique avoir été enlevé le 8 avril à Gao (nord) par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Qui est Olivier Dubois ?

Ce journaliste freelance de 46 ans est « basé au Mali, Bamako, depuis août 2015 », comme il l’indique sur son compte professionnel LinkedIn. Coauteur et coréalisateur de Poilorama, web série documentaire pour ARTE Créative, Olivier Dubois explique couvrir « l’actualité nationale malienne, plus particulièrement sur les sujets sécurité, terrorisme et mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger ».

« Ce journaliste aguerri qui travaille habituellement pour Le Point Afrique et Libération connaissait bien cette région très dangereuse », a poursuivi sur Twitter Christophe Deloire. Dans ces deux derniers articles réalisés pour Le Point, Olivier Dubois était parti en reportage aux côtés de l’organisation autonome de lutte contre les djihadistes au Mali Dan Na Ambassagou.

Le quotidien Libération, tout comme le magazine Le Point pour lequel il travaillait régulièrement, ont indiqué ne pas souhaiter faire de commentaire dans l’immédiat.

Qui est le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ?

Dit le GSIM, ou Jnim en arabe, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans serait, selon les dires du journaliste dans la vidéo, l’auteur de l’enlèvement selon les dires de Olivier Dubois dans la vidéo. Né en mars 2017 de la fusion de plusieurs groupes du Sahel, le groupe se présente alors « comme le plus grand rassemblement de djihadistes de la région ».

Le groupe dirigé par le Malien Iyad Ag Ghaly était impliqué dans la détention de plusieurs Occidentaux, dont Sophie Pétronin. Il s’est notamment fait connaître en 2018 après avoir revendiqué la double attaque de Ouagadougou, qui avait fait huit morts parmi les forces de l’ordre dans la capitale burkinabè.

Ou en est l’enquête ?

« Nous sommes en contact avec sa famille ainsi qu’avec les autorités maliennes. Nous procédons aux vérifications techniques d’usage », a indiqué à 20 Minutes le ministère français des Affaires étrangères.

Il n’y avait plus de Français otage dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, une septuagénaire enlevée près de quatre ans plus tôt par des hommes armés à Gao également, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d’aide à l’enfance.