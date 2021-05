Les proportions de ce cliché de la visite le 30 avril 2021 des Biden chez les Carter ont amusé les internautes. — Adam Schultz/AP/SIPA

La rencontre le 29 avril entre le plus vieux président américain encore en vie et le plus vieux président à entrer à la Maison-Blanche continue de faire parler sur les réseaux sociaux. Mais les âges de Joe Biden, 78 ans, et de Jimmy Carter, 96 ans, ne sont pas du tout au cœur des discussions. Les tweets et autres publications des internautes portent en fait sur l’étonnant cliché publié le 3 mai pour illustrer cette visite.

Sur la photo, communiquée par le Carter Center, on peut voir Jimmy et Rosalynn Carter et Joe et Jill Biden. Ces derniers sont venus rendre visite en Georgie à celui qui occupa la Maison-Blanche de 1977 à 1981 et dont Joe Biden est un ami. Une telle photo est habituellement plutôt classique et n’est destinée qu’aux pages politiques des quotidiens. Mais cette fois, elle a été partagée plutôt pour l’amusement qu’elle provoque malgré elle.

Les Carter semblent avoir rapetissé

En effet, l’angle pris par le photographe a changé les proportions des protagonistes, mais pas de façon uniforme. Ainsi, sur le cliché les Biden paraissent très grands tandis que les Carter semblent avoir rapetissé. Comme le note le journal suisse Le Matin, « Joe Biden, pourtant agenouillé, semble deux fois plus grand que le fauteuil et Rosalynn Carter elle-même. Alors certes, le président mesure 1,82 m et elle, 1,65 m. Mais Jill Biden fait 1,68 m et est donc plus petite que Jimmy Carter qui mesure 1,77 m ».

Selon le site américain meaww, même si aucune explication officielle n’a été donnée, il ne faut pas pour autant penser qu’avec le temps les Carter sont devenus des Hobbits. La raison serait en fait plus technique : la taille de la maison a contraint le photographe à utiliser un grand-angle. L’illusion d’optique parfois générée par cet appareil ajoutée à l’imagination des internautes ont ensuite fait le reste.