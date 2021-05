L'Inde a dénombré 3.780 décès et 382.000 nouvelles contaminations en 24 heures. — Ishant Chauhan/AP/SIPA

La Banque centrale de l'Inde a annoncé ce mercredi que 6,7 milliards de dollars de financement bon marché seraient débloqués pour les fabricants de vaccins, les hôpitaux et entreprises du secteur de la santé pour aider à contrer la deuxième vague de Covid-19 qui ravage le pays. Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a annoncé que ces prêts seraient disponibles jusqu’au 31 mars de l’année prochaine et a promis des mesures « non conventionnelles » si la crise devait s'aggraver.

Le gouverneur de la Banque centrale s’exprimait alors que l’Inde a dénombré 3.780 décès et 382.000 nouvelles contaminations en 24 heures. « L’objectif immédiat est de préserver la vie humaine et de restaurer les moyens de subsistance par tous les moyens possibles », a ajouté Shaktikanta Das. Il n’a en revanche pas recommandé de confinement à l’échelle nationale, des restrictions ayant déjà été mises en place dans les régions gravement touchées par le virus.

Améliorer l’accès aux soins de santé

« La rapidité dévastatrice avec laquelle le virus affecte les différentes régions du pays doit être compensée par des actions rapides et de grande envergure, séquencées, calibrées et bien programmées », a souligné Shaktikanta Das. Ces nouvelles mesures sont destinées à améliorer l’accès aux soins de santé d’urgence pendant la pandémie, a-t-il ajouté, en permettant aux banques d’accorder plus facilement des prêts bon marché aux hôpitaux, aux fabricants d’oxygène et même aux malades.

Le système de santé indien, vétuste et sous-financé, peine à surmonter l’afflux de malades du Covid-19, certains trouvant la mort aux portes des hôpitaux, faute de se voir administrer soins et oxygène. Le pays a essayé de remonter la pente après plusieurs mois d’un strict confinement qui a provoqué l’effondrement du marché du travail et une contraction de près d’un quart de l’économie entre avril et juin l’an dernier.

Vaccination massive

La troisième économie d’Asie était déjà en proie à un ralentissement avant même que n’éclate la pandémie, et le coup porté à l’activité mondiale par le Covid-19 doublé d’un confinement strict du pays ont sévèrement aggravé sa situation. Craignant la répétition des ravages économiques subis l’année dernière, les autorités ont jusqu’à présent imposé des restrictions mais restent réticentes à un confinement généralisé.

Pour stimuler son économie, New Delhi compte sur sa campagne de vaccination massive qui a débuté en janvier, avec 160 millions de vaccins administrés à ce jour sur une population de 1,3 milliard d’habitants.