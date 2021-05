Des partisans du Parti Populaire fêtent devant le siège du parti la victoire d'Isabel Díaz Ayuso, à Madrid le 4 mai 2021. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Les régionales à Madrid sont en train de rebattre les cartes du jeu national politique en Espagne. La droite espagnole et sa figure montante, Isabel Díaz Ayuso, ont triomphé mardi à ces élections. C’est surtout un revers cinglant pour le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez et son allié Podemos, dont le chef a annoncé son retrait de la vie politique.

« Un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Espagne commence aujourd’hui », a déclaré Isabel Díaz Ayuso, 42 ans, devant une foule compacte réunie devant le siège de sa formation, le Parti Populaire (PP), dans le centre de la capitale espagnole. « Car aujourd’hui, en partant de Madrid, du kilomètre zéro, nous allons retrouver la fierté (…) l’unité et la liberté dont l’Espagne a besoin », « les jours sont comptés » pour le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, a-t-elle ajouté, en affirmant s’adresser à tous les Espagnols.

Vers une alliance avec l’extrême droite

Selon des résultats quasi définitifs, Isabel Diaz Ayuso a doublé son score du dernier scrutin régional de mai 2019, en totalisant plus de 44 % des voix et 65 sièges sur 136 au parlement régional. Le PP, qui dirige la région depuis 26 ans, ne disposant pas de la majorité absolue, devra toutefois s’appuyer sur le parti d’extrême droite Vox. Celui-ci soutenait déjà Isabel Díaz Ayuso depuis deux ans et a indiqué mardi soir qu’elle pouvait compter sur ses voix.

Arrivés en tête en 2019 dans la région, les socialistes (24 sièges) perdent 13 députés régionaux, tandis que la gauche dans son ensemble ne totalise que 58 sièges. Malgré la pandémie, les plus de 5,1 millions d’électeurs se sont déplacés en masse, la participation étant estimée à 75 %, soit une hausse de plus de 10 points par rapport au précédent scrutin.

« Il faut savoir se retirer »

Cette très forte mobilisation reflétait la portée nationale du scrutin, dont la campagne, très tendue, a été marquée par l’envoi de lettres de menaces de mort à des candidats contenant des balles. Le PP avait en outre présenté cette élection comme une étape sur le chemin de son retour au pouvoir en Espagne.

L’échec est donc cuisant pour Pedro Sánchez, qui s’était investi personnellement dans la campagne. Le scrutin a d’ores et déjà fait une victime directe : le chef de Podemos, Pablo Iglesias, qui a annoncé son retrait de la vie politique après la déroute de la gauche. « Quand on cesse d’être utile, il faut savoir se retirer », a expliqué celui qui avait quitté son poste de vice-président du gouvernement Sánchez pour mener son parti à la bataille dans ces régionales. Cette décision marque la fin d’un chapitre pour la politique espagnole, dont l’ancien professeur de sciences politiques était l’un des principaux visages depuis la création de sa formation de gauche radicale en 2014.