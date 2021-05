Donald Trump face à ses supporteurs le 6 janvier 2021 avant l'attaque contre le Capitole de Washington. — Sipa USA/SIPA

Donald Trump a été suspendu par Facebook après l’attaque du Capitole.

Le conseil de surveillance du réseau doit rendre son avis à 15h ce mercredi.

S’il tranche pour un retour de Donald Trump, Facebook aura sept jours pour s’exécuter.

De notre correspondant à Los Angeles

C’est une décision particulièrement attendue. Suspendu indéfiniment de Facebook et d’Instagram à la suite de l’attaque contre le Capitole le 6 janvier pour avoir enfreint la charte de l’entreprise, Donald Trump va être fixé sur son sort ce mercredi. Le conseil de surveillance de Facebook, chargé de jouer les arbitres sur la modération, doit rendre son verdict à 9h (15h à Paris). Retour au nom de la liberté d’expression ou éviction confirmée ?

Forcément clivante, la décision devrait résonner largement au-delà de Facebook, alors que les Gafa ne savent quoi faire de Donald Trump. En attendant, l’intéressé, qui a du mal à se faire entendre ces derniers mois, a lancé mardi soir un… blog. Son conseiller Jason Miller a toutefois assuré qu’il ne s’agissait « pas d’une nouvelle plateforme », promettant des informations sur ce front dans un « futur proche ».

Pourquoi Donald Trump a-t-il été suspendu ?

Le 6 janvier, alors que ses supporteurs prennent d’assaut le Capitole de Washington pendant la certification des résultats de l’élection par le Congrès, Donald Trump publie une vidéo leur demandant de rentrer chez eux dans le calme. Mais le président américain l’assure dans le même temps : « On nous a volé l’élection ». Déjà averti, Donald Trump est suspendu pour 24 heures par Facebook, qui estime que cette vidéo enfreint ses conditions d’utilisation et « augmente le risque de violences ». Le lendemain, Facebook juge la menace « trop grande » et allonge l’exil à deux semaines. Puis suspend l’ancien président « jusqu’à nouvel ordre », demandant à son conseil de surveillance de se saisir du dossier fin janvier.

Qui sont les membres du conseil de surveillance ?

Il s’agit d’une entité de 20 sages. Les quatre co-présidents, qui comprennent notamment l’ex-Première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt et un ancien juge américain conservateur, ont été choisis par Facebook l’an dernier. Ils ont ensuite recruté les autres membres en consultation avec le réseau. Plus de la moitié a un background de juriste (juges, avocats et professeurs de droit). Parmi les autres, on trouve notamment la lauréate yéménite du Nobel de la Paix, Kolkata Abdel-Salam Karman, la directrice de l’ONG Internet sans frontières, Julie Owono, et Alan Rusbridger, ancien rédacteur en chef du quotidien britannique The Guardian.

Comment fonctionne l’instance ?

Elle est censée opérer en toute indépendance. Facebook la finance à hauteur de 130 millions de dollars, et ce budget est placé sur un trust irrévocable. Mark Zuckerberg ne peut pas évincer un des membres et les décisions du conseil sont contraignantes. En clair, Facebook n’a pas le dernier mot et doit appliquer toute décision de sa Cour suprême dans les sept jours.

Comment une décision est-elle prise ?

Le conseil de surveillance peut être saisi par un utilisateur ou par Facebook. Si l’instance se saisit d’un dossier, elle désigne cinq membres chargés de l’examiner, dont un appartenant à la région concernée (pour Donald Trump, l’Amérique du Nord). Ce panel soumet ensuite une recommandation sur laquelle vote le conseil au grand complet. Il suffit d’une simple majorité pour l’adopter ou la rejeter. Le conseil peut également soumettre des suggestions à Facebook sur des changements à apporter à sa charte ou à ses critères de modération.

Dans quel sens va pencher la balance ?

Mardi soir, rien n’avait filtré. Sur ses cinq premières décisions, le conseil a désavoué Facebook à quatre reprises en obligeant le réseau à restaurer des posts supprimés, notamment une publication dans un groupe français consacré au Covid-19 qui affirmait que l’hydroxychloroquine pouvait sauver des vies. Mais aucune décision ne concernait un utilisateur aussi influent que Donald Trump.

L’ancien président continue de remettre en cause les résultats de l’élection, parlant notamment de « scrutin truqué » devant des invités à Mar-a-lago le week-end dernier. Enfin, Facebook n’est pas soumis au premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d’expression : ce dernier s’applique au gouvernement, mais pas aux entreprises privées. Malgré tout, de nombreuses personnalités politiques, comme Angela Merkel, ont exprimé leur inquiétude après la suspension de Donald Trump par Facebook et Twitter. Avec une question aussi complexe que cruciale : la censure peut-elle être la réponse à la désinformation ?